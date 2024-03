Une première session de formation des travailleurs de l’entreprise nationale de fer et de l’acier (FERAAL) pour l’exploitation du gisement de Gara-Djebilet vient d’être lancée mardi dans la wilaya de Tindouf, a-t-on constaté.

Dans ce cadre, le président directeur général (PDG ) du groupe industriel public SONAREM, Mohamed Sakhr Harami, a souligné que "la formation des employés, ingénieurs et techniciens pour le projet d’exploitation et de valorisation du minerai de fer de Gara-Djebilet constitue un grand pas dans le processus de concrétisation de ce projet structurant".

Dans son intervention lors de la cérémonie du lancement de cette session, en présence du Président-directeur général de la Sonarem, filiale formation, Djebbar Mhidi, le président-directeur général de Feraal, Ahmed Benabbès, et des autorités locales, M. Harami a indiqué "que cette session traduit que le projet va bon train vers les objectifs escomptés".

Le même responsable a fait savoir que "la Sonarem a mis au point un riche programme de formation et de qualification des compétences de gestion des projets miniers", ajoutant que "les jeunes de la wilaya devraient, pour leur part, bénéficier, d’un programme de formation théorique au niveau de l’institut national de la formation professionnelle et d’un volet pratique au niveau des mines relevant de la Sonarem". "Ces session de formation permettront aux jeunes d’acquérir des expériences nécessaires requises pour l’exploitation du gisement de Gara-Djebilet", a fait savoir le P-dg du groupe industriel public Sonarem, qui a soutenu que "ces cadres à former devraient, pour leur part, contribuer, à la formation d’une relève compétente de cadres et recrues au gisement".

Le président-directeur général de la Sonarem, filiale formation, Djebbar Mhidi, a, à cette occasion, procédé à la signature des contrats de travail de la première promotion, composée de 21 cadres qualifiés au projet d’exploitation et de valorisation du minerai de fer de Gara-Djebilet, leur permettant aussi de bénéficier des stages de deux et trois mois à Tindouf avant de suivre des stages au niveau des projets miniers de la Sonarem. M. Mhidi a, ce titre, convié, les cadres contractuels de tirer profit des sessions de formation pour leur sécurité, la préservation et la maintenance des équipements et la réalisation des objectifs escomptés.

Dans une déclaration à l’APS, le président-directeur général de l’entreprises Feraal, Ahmed Benabbès a indiqué que "les efforts de la Sonarem devront contribuer à l’exploitation effective du gisement de Gara-Djebilet par des compétences nationales et d’autres jeunes de la région de Tindouf à préparer techniquement en prévision de 2025 pour assumer leur mission".

Pour leur part, des signataires des contrats de placement se sont déclarés prêts à vivre cette nouvelle expérience et ambitionnent de contribuer au développement de l’industrie minière dans la wilaya de Tindouf.