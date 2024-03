Le président du Haut conseil islamique (HCI), M. Bouabdellah Ghlamallah s’est entretenu mardi, par visioconférence, avec le président de l’Instance des affaires du Hadj, de la Omra et du pèlerinage de la République islamique d’Iran , M. Abdul Fattah Nawab, indique un communiqué du HCI.

Lors de cette rencontre virtuelle portant sur «La fraternité et l’unité islamiques et leur renforcement durant le Ramadhan», les deux parties ont souligné la «nécessité de soutenir la cause palestinienne et son peuple qui fait face à un génocide perpétré par l’entité sioniste». Les deux responsables ont également insisté sur «l’importance de renforcer la fraternité et la solidarité, et de consolider l’unité entre les peuples musulmans, notamment durant le Ramadhan».

A cette occasion, le président du HCI a réitéré la position de l’Algérie vis à vis de la cause palestinienne ainsi qu’envers toutes les causes justes du monde. Des positions «imprégnées de la Révolution algérienne que le peuple s’apprête à commémorer le 70e anniversaire de son déclenchement», a-t-il indiqué.