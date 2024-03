Au moins sept personnes sont mortes alors qu'elles se trouvaient à bord d'un bateau de migrants secouru mardi matin à environ 140 km au sud de l'île de Grande Canarie et 12 autres personnes ont été hospitalisées, ont indiqué les services de secours maritimes espagnols.

Les migrants sont morts des suites d'une grave déshydratation alors qu'ils tentaient de rejoindre les côtes espagnoles, ont indiqué les services de secours. L'embarcation a été repérée vers 20H00 (19H00 GMT) lundi par un navire marchand, qui a alerté les services de secours. Deux hélicoptères et un navire de sauvetage ont été dépêchés sur place.

Deux corps ont été découverts sans vie sur l'embarcation de migrants, et 34 personnes ont survécu, dont 7 hommes et sept femmes. Les survivants seraient originaires d'Afrique subsaharienne.

Ils ont raconté que cinq personnes avaient péri au cours de la périlleuse traversée depuis la côte nord-ouest de l'Afrique et que leurs corps avaient été rejetés dans l'océan. Les services d'urgence des îles Canaries et la Croix-Rouge ont mis en place un centre d'urgence pour traiter les survivants sur le quai. La plupart d'entre eux souffraient de déshydratation sévère, et deux hommes de 24 ans se trouvaient dans un état critique.