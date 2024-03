Une convention a été signée, lundi à Alger, entre l'Université d'Alger 3 "Ibrahim Sultan Cheibout" et l'Université de formation continue (UFC), en vue d'encourager et de développer les échanges scientifiques au service des enseignants, des étudiants et du personnel des deux universités, indique un communiqué de l'Université d'Alger 3.

Cette convention qui inscrit dans le cadre de "la politique de réforme du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, visant à renforcer l'ouverture de l'université sur son environnement extérieur", a été signé par le recteur de l'Université d'Alger 3, Khaled Rouaski, et le directeur général de l'UFC, Yahia Djaafri, a précisé la même source.

La convention vise à encourager et à développer la coopération entre les deux universités à travers la mise en place de tous les moyens disponibles pour perfectionner le niveau des étudiants et actualiser leurs connaissances afin de s'adapter aux développements dans le domaine de la recherche scientifique, selon la même source.

Le document prévoit également l'échange d'expériences et l'organisation conjointe d'événements scientifiques, de journées de sensibilisation, d'activités culturelles et sportives, a conclu le communiqué.