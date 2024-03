Les sinus enflammés, cela peut arriver après un rhume qui s'éternise. Pour les dégager, nos grands-mères avaient une astuce toute simple : faire des inhalations d'eau chaude et de plantes. Voici une recette simple et efficace.

POURQUOI LES INHALATIONS, C'EST EFFICACE ?

La vapeur d'eau chaude permet d'atteindre en profondeur les sinus encombrés de mucosités et de nettoyer les fosses nasales en douceur. Plus liquides, les sécrétions sont ainsi facilement évacuées.

Les sinus et le nez sont parfaitement dégagés apportant un mieux-être respiratoire instantané. Le remède est encore plus efficace lorsque l'on ajoute des plantes médicinales aux propriétés antiseptiques.

LA RECETTE DE L'INHALATION

Mettre de l'eau à bouillir dans une petite casserole. Verser 4 à 5 gouttes d'huile essentielle ou une cuillère à soupe de feuilles ou de fleurs séchées. Au choix : lavande, eucalyptus, thym, pin ou menthe poivrée.

Laisser infuser les plantes dix minutes puis verser la préparation dans un bol. Patienter quelques instants pour que la vapeur ne brûle pas le nez.

Pencher la tête au-dessus du récipient, la tête et le bol recouverts d'une grande serviette éponge pour éviter de laisser s'échapper la vapeur. Inspirer profondément et lentement par le nez. Renouveler l'opération tant qu'il reste de la vapeur, mais pas plus de dix minutes. Moucher chaque narine. A faire deux ou trois fois par jour.

L'ASTUCE ANTI-SINUSITE EN PLUS

Votre grand-mère avait peut-être l'habitude de réaliser une inhalation sèche en appliquant une à deux gouttes d'huile essentielle de thym ou d'eucalyptus sur son mouchoir. Pratique pour dégager des sinus bouchés lorsque l'on est à l'extérieur de la maison !