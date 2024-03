Des interventions complexes en chirurgie pédiatrique ont été pratiquées à l’hôpital Ahmed Ben-Bella de Khenchela, dans le cadre du programme de jumelage liant cet établissement au Centre hospitalo-universitaire (CHU) Touhami-Benflis et l’hôpital Mère-Enfant Meriem-Bouatoura de Batna.

Le directeur de l’hôpital Ahmed Ben-Bella de Khenchela, Khaled Bourmada, a fait part, dans une déclaration à l’APS, de l’accueil dimanche, dans son établissement, d’une équipe médicale composée du Pr Houssam-Eddine Oughlant, et du Pr Hasna Benakcha, du CHU de Batna, ainsi que du Pr Nedjma Brinis chef du service de chirurgie pédiatrique de l’hôpital Mère-Enfant de Batna.

Ces spécialistes ont effectué cinq opérations chirurgicales complexes, liées à diverses pathologies, assistés du personnel médical spécialisé de l’hôpital Ahmed Ben-Bella, a ajouté M. Bourmada.

Il a également indiqué que dans le cadre de la même convention de jumelage, 25 auscultations médicales ont été effectuées dans la spécialité de l’urologie et de la chirurgie, avec la programmation de 3 interventions, prochainement, sur des patients souffrant de problèmes en lien avec cette spécialité, en plus de 11 interventions de chirurgie pédiatrique «au cours du mois d’avril prochain».

Par ailleurs, selon le même responsable, en préparation de la première greffe de rein à l’hôpital Ahmed Ben Bella de Khenchela, il a été convenu de programmer des journées de formation au CHU Touhami-Benflis de Batna, au profit de chirurgiens de la wilaya de Khenchela qui pourront ainsi «observer de près ce type d’opérations».

M. Bourmada a rappelé que depuis 2022, l’établissement public de santé Ahmed Ben-Bella de Khenchela a abrité plusieurs interventions chirurgicales, dans plusieurs spécialités, en concrétisation des conventions de jumelage conclues avec les CHU Dr Benbadis de Constantine, Touhami-Benflis de Batna, Dr Khalil-Amrane de Béjaïa, et l’hôpital Mère-Enfant Meriem-Bouatoura de Batna.

Près de 900 consultations spécialisées ont été effectuées dans le cadre d’un jumelage entre le Centre hospitalier universitaire (CHU) «Docteur Damerdji Tidjini» de Tlemcen et les établissements hospitaliers publics (EPS) «M’hamed Djermani» à Labiodh Sidi Cheikh et «Mohamed Boudiaf» d’El Bayadh, a-t-on appris, dimanche, des responsables de ces deux établissements.

Le directeur de l’EPS «M’hamed Djermani», M. Djilali Boudia, a déclaré que cette opération a été réalisée, au cours de la semaine passée, par une équipe de médecins du CHU «Damerdji Tidjini», spécialisés en cardiologie, anesthésie, réanimation, orthopédie, rééducation fonctionnelle et médecine nucléaire, ayant permis d’effectuer plus de 300 consultations spécialisées dans cet établissement.

Ce jumelage a également permis d’effectuer plus 580 consultations en orthopédie, neurologie, cardiologie, rééducation fonctionnelle, en plus d’une opération chirurgicale par un neurochirurgien au niveau de l’EPS «Mohamed Boudiaf» au chef-lieu de la wilaya d’El Bayadh, a indiqué la directrice de cet établissement, Lamia Hami. Ces opérations, effectuées périodiquement au niveau des établissements hospitaliers de la wilaya, dans le cadre du jumelage avec le CHU de Tlemcen, permettent d’éviter les déplacements hors wilaya. Elles représentent, par ailleurs, une opportunité de formation et d’échange pour les équipes médicales et paramédicales locales.