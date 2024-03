Une personne a trouvé la mort, asphyxiée au gaz du monoxyde de carbone à Tissemsilt, a-t-on appris, lundi, auprès de la direction de wilaya de la Protection civile. Le chargé d’information Nadjib Messah a déclaré que «les services de la Protection civile sont intervenus, dimanche, aux environs de 20 heures pour transporter une personne décédée, asphyxiée au gaz du monoxyde de carbone émanant d’un chauffage domestique au douar Ouled Bouzid de la commune de Sidi Abed.

La dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital de la daïra de Ammari». Pour rappel, les mêmes services ont recensé, en février dernier dans la wilaya de Tissemsilt, cinq cas d’asphyxie au monoxyde de carbone sans enregistrer de décès. Les services de la Société nationale de l’électricité et du gaz «Sonelgaz» et de la Protection civile ont mené des campagnes de sensibilisation et de prévention sur ce genre d’accidents.