L'haltérophile algérien Samir Fardjallah (73 kg) a décroché trois médailles d'or (épaulé-jeté, arraché, total) aux épreuves des Jeux africains Accra 2023, disputées lundi dans la capitale ghanéenne.

Fardjallah a obtenu ses trois breloques en vermeil, en totalisant 166 points à l'épaulé-jeté, 138 points à l'arraché et 304 points au total. Son coéquipier Akram Chekhchoukh (67 kg) s'est également illustré en décrochant deux médailles d'argent (arraché et total) et une en bronze à l'épaulé-jeté.

Ces six nouvelles médailles s'ajoutent à celles remportées, dimanche, par Nadia Ketabi (45 kg), qui s'est adjugée trois breloques en argent dans sa catégorie (arraché, épaulé-jeté et total). L'Algérie prend part à la 13ème édition des Jeux africains 2023 d'Accra avec une délégation composée de 299 personnes dont 222 athlètes représentant 18 disciplines.