Le MC Oued Tlelat de handball commence à cueillir les fruits du ''grand travail'' réalisé depuis plusieurs années au niveau des jeunes catégories incitant sa direction à revoir ses ambitions à la hausse en championnat d’excellence (messieurs), a indiqué, mardi, son premier responsable.

"Bien que notre objectif avant le début de cet exercice était d’éviter la relégation, nous sommes en train de réaliser un parcours au-delà des attentes, en concourant pour un billet pour les play-off", a déclaré Abdelhak Zemali à l’APS.

"Notre grande satisfaction réside dans le fait que notre effectif est composé dans sa quasi-totalité de joueurs issus de nos équipes des jeunes catégories qu'on a suivis depuis huit ans, ce qui prouve que notre politique de formation commence à porter ses fruits. Cela nous encourage à poursuivre sur la même ligne de conduite", a-t-il ajouté.

Après 15 journées de compétition, le MCOT occupe la troisième place au classement du groupe B avec 20 points et un match en moins qu’il jouera ce week-end contre la formation de Bordj Bou Arréridj (5e/17pts).

Seuls les quatre premiers de la poule se qualifient au tournoi du titre à l’issue de la première phase du championnat. "La bataille est encore rude pour atteindre notre deuxième objectif, maintenant que nous sommes assurés de notre maintien.

Notre parcours jusque-là constitue un stimulant de taille pour mes joueurs afin de continuer sur leur lancée", a encore expliqué le patron du club de la banlieue sud de la capitale de l’Ouest du pays.

Ayant terminé à la 10e place au classement général de la saison passée, le "Mouloudia" est en train de faire mieux "avec des moyens limités", a enchaîné son président, qui a, au passage, salué l’apport de la direction de la jeunesse et des sports d’Oran et l’APC de Oued Tlelat qui ont alloué deux subventions au club de l’ordre de 6 et 3 millions de DA, respectivement.

"Cela reste, toutefois, insuffisant pour un club de l’élite, sachant que nous sommes dans l’obligation de s’acquitter de près d’un million de dinars chaque saison en guise de frais de domiciliation de nos entrainements et matchs au niveau de la salle omnisports de Oued Tlelat qui relève de l’office du parce omnisport de la wilaya d’Oran", a-t-il souligné.

Malgré cela, le même dirigeant sportif reste persuadé que l’effectif dont dispose son équipe "a le potentiel pour terminer la saison sur le podium", estimant que certains de ses capés, à l’image de Boubekeur Sofiane, "méritent bien leurs chances en sélection nationale".

Par ailleurs, M. Zemali a souhaité que son club soit invité pour participer au championnat d’Afrique des clubs que va abriter Oran en avril prochain "pour assurer le succès populaire de l’épreuve, vu qu’aucune formation oranaise n’est concernée par cette épreuve continentale", a-t-il encore dit.

Il a, en outre, adressé un appel aux opérateurs économiques activant dans la zone industrielle de la commune de Oued Tlelat pour "accompagner (son) équipe, devenue le porte flambeau du jeu à sept dans l’Oranie et qui vise à grandir davantage".