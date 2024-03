Les judokas algériens Belkadi Amina (-63 kg) et Dris Messaoud (-73 kg) ont perdu quelques places au dernier Ranking de qualification olympique en prévision des JO 2024, tout en restant qualifiés pour le rendez-vous parisien.

Les deux athlètes algériens ont perdu l'un comme l'autre quatre places dans ce nouveau classement olympique. Driss occupe la 21e position avec 2406 points tandis que sa compatriote Belkadi est logée à la 27e place avec 1814 unités.

Une léger recule qui s'explique par le fait que Belkadi et Dris n'aient pas participé aux derniers tournois internationaux, manquant ainsi l'occasion de glaner de points supplémentaires qui leur auraient permis au moins de préserver leur ancien classement.

Etant donné que leurs concurrents ont été plus actifs, en participant notamment aux tournois de Baku et de Varsovie, ils ont récolté les points nécessaires, qui leur ont permis de passer devant Belkadi et Dris.

Le troisième judoka algérien concerné par une éventuelle qualification olympique est Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg), qui lui n'a perdu que deux places cette semaine, passant de la 40e à la 42e place, avec 960 points. Un total qui malheureusement pour lui ne permet pas encore d'intégrer le quota de qualification continental.