Plusieurs quartiers de la capitale de la province de la Ngounié Mouila, dans le sud du Gabon, se sont retrouvés complètement inondés par les eaux du fleuve Ngounié, entraînant de nombreux sans-abris, a annoncé lundi la radio nationale.

Les pluies diluviennes, qui s'abattent ces derniers temps à Mouila et dans ses environs, causent de nombreux sans-abris et des déménagements forcés. Cette situation, au dire de certains riverains, est due au fait que le fleuve Ngounié sort de son lit en période d'intempérie et inonde les zones plates, provoquant des sinistres et des dégâts matériels importants.

Le fleuve Ngounié, la principale rivière qui porte le nom de la province, connaît souvent des crues majeures. En 2021, les inondations avaient déjà provoqué d'importants dégâts. Aujourd'hui, le phénomène a été encore aggravé par des précipitations exceptionnelles en durée et en ampleur pour cette saison.