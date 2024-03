La direction de la wilaya d’Oran du Transport a élaboré, à l’occasion du mois sacré du Ramadhan, un programme spécial ayant donné lieu à la prorogation des horaires de travail du transport en commun, a-t-on appris, lundi de cette instance.

Le nouveau programme, destiné à faciliter la mobilité des citoyens durant ce mois «a été mis en application à partir de lundi, premier jour de Ramadhan», a précisé la même source.

La Société du tramway d’Oran (Setram) a ainsi procédé à la prorogation des horaires des rotation des rames du tramway, sachant que l’horaire de départ de la première rame est désormais fixé à 07 heures à partir des terminus de Sidi Maarouf et Es-Senia, alors que l’horaire du dernier service est fixé, à partir des deux points de départ et d’arrivée à 11h55 et 01 heure, a fait savoir la même source.

Concernant le téléphérique, l’activité débutera à partir de 08 heures jusqu’à 17h45, durant les jours de semaine, alors que le vendredi l’horaire de travail de ce mode de transport est fixé de 14h30 jusqu’à 17h45, la matinée étant consacrée aux opérations d’entretien, sachant que l’entame de l’activité pour la journée de samedi, se fera à partir de 9H pour se terminer à 17h 45, indique la direction du Transport.

Elle a fait savoir dans ce même contexte que le téléphérique ne peut être opérationnel en nocturne, du fait de la faiblesse de l’éclairage des pylônes jalonnant son itinéraire, d’une part, et de la faible disponibilité de l’énergie électrique fournie par la batterie, utilisée dans les seules situations d’urgence.

S’agissant du transport ferroviaire, le programme a également donné lieu, à l’occasion de ce mois, à un réajustement des plages horaires marqué par la programmation de trois voyages en aller-retour entre Oran et Alger, outre les destinations reliant la capitale de l’Ouest à plusieurs villes et chefs-lieux wilaya de la région, à l’instar de Relizane, Chlef, Bechar, Tlemcen, Maghnia, Aïn Temouchent, Beni Saf ,entre autres.

Les lignes de transport interurbain, notamment la plus sollicitée par les usagers du transport public, Oran-Oued Tlelalt, a également été ciblée par ses nouveaux réajustements, ayant porté sur la programmation de dessertes nocturnes entre ce chef-lieu de daïra et Oran-ville.