Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, dimanche soir,

un message au peuple algérien, à travers lequel il a présenté ses vœux à l'occasion

de l'avènement du mois sacré de Ramadhan, dont voici la traduction APS :

"Au nom d'Allah, Clément et Miséricordieux, Prière et paix sur notre Prophète et Guide Mohammad et sur tous ses compagnons, Mes concitoyens, mes concitoyennes, Le mois de Ramadhan débutera demain porteur de bénédictions et de grâces pour notre nation arabo-musulmane, puisse Allah Tout-Puissant nous aider à accomplir dûment le jeûne, les prières et les bonnes œuvres.

Alors que nous accueillons le mois de la miséricorde, tous les efforts de l'Etat sont déployés pour que les citoyens puissent jouir des fruits de la reprise et de la stabilité que connaît notre pays, ce qui nous incite, par devoir de responsabilité collective, à œuvrer de concert pour consolider le front intérieur, raffermir la cohésion nationale et cultiver le patriotisme et le civisme.

En cette heureuse occasion, nous félicitons les Algériennes et les Algériens pour l'inauguration de Djamaâ El-Djazaïr, cet édifice d'envergure mondiale et scientifique doté d'infrastructures à la hauteur de sa noble mission, fondée sur les valeurs de la modération et du juste milieu.

Cette année, nous accueillons le Ramadhan les cœurs endoloris par la souffrance de nos frères en Palestine occupée. Aussi, nous appelons à nouveau la communauté internationale à assumer ses responsabilités face à ce génocide et à respecter la sacralité de ce mois pour la nation musulmane. Je ne manquerai pas, à cette occasion, d'adresser mes vœux aux membres de notre communauté à l'étranger et leur souhaiter de passer un mois de Ramadhan dans de bonnes conditions dans leur pays ou ailleurs. Je vous souhaite un Ramadhan béni à tous.

Que la paix et la bénédiction d'Allah vous entourent".

Le président de la République échange les vœux avec son homologue tunisien

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son frère, le président de la République tunisienne, pays frère, M. Kaïs Saïed, ont échangé, lors d'une conversation téléphonique, les vœux à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadhan, indique dimanche un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son frère, le président de la République tunisienne, pays frère, M. Kaïs Saïed, ont échangé, lors d'une conversation téléphonique, les vœux à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadhan, souhaitant aux deux peuples frères algérien et tunisien davantage de progrès et de prospérité", lit-on dans le communiqué.