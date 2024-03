Les commissions chargées de la validation des acquis de l’expérience professionnelle dans le domaine de la pêche de sept wilayas ont été installées, dimanche à Oran, dans la perspective d’entamer, prochainement, la programmation des examens au profit des professionnels intéressés.

La cérémonie d’installation, qui a eu lieu au niveau de l’Institut technologique de pêche et d’aquaculture (ITPA) d’Oran, a été présidée par le Sous-directeur de la formation au ministère de la Pêche et des Productions halieutiques, Mohamed Mounir Korbi, qui a expliqué dans une déclaration à l’APS que ces commissions concernent les wilayas d’Oran, Tlemcen, Aïn Temouchent, Mostaganem, Chlef, Tipaza et Alger. M. Korbi a indiqué que ces commissions ont été créées pour entamer les procédures de validation des acquis de l’expérience professionnelle chez une catégorie des professionnels de la pêche, qui ont une expérience acquise sur le tas, mais qui ne disposent pas de diplômes.

Le même responsable a souligné que le ministère de la Pêche et des Productions halieutiques avait donné des instructions pour sensibiliser les gens de la mer des différentes wilayas côtières sur cette question, ajoutant que «pas moins de 4.000 dossiers de personnes intéressées ont été recensés, jusqu’à présent».

Il a, en outre, précisé que ces commissions comprennent quatre spécialités : la pêche maritime, avec deux divisions, la première spécialisée dans le commandement des navires de moins de 24 mètres de long, la seconde spécialisée dans le commandement des navires de plus de 24 mètres de long, ainsi que la mécanique et la navigation. Selon la même source, ces commissions comprennent des directeurs d’établissements et d’écoles de formation, des enseignants du domaine, ainsi que des représentants du ministère des Transports et des Chambres de la pêche et des produits halieutiques.