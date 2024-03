Des marchés de proximité d’approvisionnement en divers produits alimentaires ont été ouverts à,travers les wilayas du sud du pays à l’occasion du mois de ramadhan à la satisfaction des populations locales, a-t-on appris dimanche des services locaux des wilayas. L’on relève, à ce titre, l’ouverture début du mois de mars courant au niveau de la maison d’artisanat et des métiers d’Ouargla, d’un espace commercial de proximité de vente de denrées alimentaires, légumes et fruits pour rapprocher les points d’approvisionnement en denrées alimentaires des citoyens.

Monté avec le concours de la direction du commerce et de la promotion des exportations, de l’union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), de la chambre du commerce et de l’industrie CCI-El-Wahat et des associations, cette manifestation propose, à des prix raisonnables, une gamme de produits de large consommation, des légumes et fruits et des viandes rouges et blanches.

Outre l’ouverture également de deux espaces commerciaux similaires au niveau des cités ‘’En-Nasr’’ et au vieux marché ‘’Souk Essebt’’ d’Ouargla, les services de la wilaya ont procédé incessamment à l’ouverture de deux autres marchés de proximité au niveau des communes de N’goussa et Ain-El-Beida, banlieues d’Ouargla.

A Ghardaïa, sept marchés de proximité ont été ouverts dans la wilaya à l’initiative de différents services en collaboration avec l’antenne locale de l’union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) .

Ces espaces commerciaux seront approvisionnés quotidiennement des produits de large consommation au long du mois de Ramadhan, a indiqué le wali Abdellah Abinouar à l’ouverture du marché de proximité du chef lieu de wilaya , situé au quartier Bouhraoua . D’autres marchés de proximité également sont ouverts au niveau des agglomérations urbaines à l’exemple de Metlili, Guerrara, Berriane , Zelfana , Mansoura et Daya Ben Dahoua .

Il s’agit aussi de lancement de caravanes commerciale en direction des zones enclavées pour permettre aux habitants de s’approvisionner en produits alimentaires de large consommation et à des prix raisonnables, a fait savoir le même responsable. Dans la wilaya d’El Oued , une quinzaine de marchés de proximité ont été ouverts au niveau des régions de dix daïras de la wilaya, notamment celles éloignées des marchés quotidiens et hebdomadaires .

Ces opérations interviennent en application des directives des pouvoirs publics portant ouverture des espaces commerciaux de vente des produits alimentaires de large consommation, des fruits et légumes , à la satisfaction des citoyens qui se sont, pour leur part, félicités de pareilles actions mettant à leur disposition des produits quantitatifs et qualitatifs à des prix abordables.