Le groupe Sonelgaz a signé, dimanche à Alger, une convention-cadre pour le parrainage du Croissant-Rouge algérien (CRA), a indiqué un communiqué du groupe public.

Cette convention, qui régit le cadre général de coopération entre les deux parties, participe de «la politique de Sonelgaz en matière de soutien et d’accompagnement des catégories vulnérables de la société», note le communiqué.

Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie de signature, qui s’est déroulée au niveau de la Direction générale de Sonelgaz en présence de ses cadres et de représentants du CRA, le PDG du groupe, Mourad Adjal, a souligné que «Sonelgaz, en tant qu’entreprise citoyenne par excellence, ouvre ses portes au Croissant-Rouge algérien, qui constitue un trait d’union entre les catégories vulnérables de la société et les entreprises économiques, pour accompagner toutes ses activités de manière organisée en vertu d’une convention sur le long terme».

Il a, par là même, souligné «l’attachement permanent et inconditionnel du groupe à accompagner toutes les initiatives humanitaires en faveur des familles démunies, notamment celles visant à leur venir en aide durant le mois sacré de Ramadhan et à la rentrée sociale», selon la même source. De son côté, la présidente du Croissant-Rouge algérien, Ibtissem Hamlaoui, s’est félicitée du «niveau de coopération entre le CRA et le groupe Sonelgaz», rappelant «le grand soutien apporté par le groupe lors de la dernière rentrée sociale avec la distribution de milliers de cartables aux élèves de différentes wilayas du Sud du pays».

Cette démarche «dénote la volonté de Sonelgaz de soutenir les catégories démunies, à travers sa participation notable aux initiatives humanitaires programmées pour le mois sacré de Ramadhan, à l’instar des couffins du Ramadhan et des restaurants de la Rahma», a soutenu la responsable. A cette occasion, une convention de parrainage a été signée entre la Direction de la communication de Sonelgaz et le CRA, conclut le communiqué.