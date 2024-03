Une caravane de solidarité chargée de 1.200 colis alimentaires au profit des familles démunies a pris la route dimanche vers les localités reculées de la wilaya d’Annaba à l’initiative de la section locale du Croissant-Rouge algérien (CRA) et de l’entreprise Asmidal Annaba.

L’opération menée à la veille du mois du mois de Ramadhan s’inscrit dans le cadre des traditions de solidarité sociale de l’entreprise Asmidal et des activités du CRA, a indiqué à l’APS Hamid Bouzid, responsable de la section locale du CRA. Pas moins de 700 colis alimentaires et de la semoule ont été assurés par Asmidal et 500 colis par le CRA, selon la même source qui a précisé que les familles démunies ciblées habitent les localités rurales et montagneuses des communes de Chetaïbi, Seraïdi, Ain Barda, EL Eulma, Tréat, Cheurfa et de Oued El Aneb.

Parallèlement, le travail est en cours dans les communes d’Annaba, Ain Berda et d’El Hadjar pour ouvrir des restaurants de rupture du jeûne relevant du CRA sur un total de 38 restaurants prévus durant ce mois sacré. Les bénévoles du CRA assureront ainsi quotidiennement 1.200 repas aux démunis et gens de passage durant tout le mois de Ramadhan, a affirmé le responsable locale du CRA.