Les éléments du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de M’sila ont démantelé un réseau criminel organisé, transnational, spécialisé dans la contrebande internationale de véhicules, a-t-on appris, dimanche, auprès de la cellule de communication de ce corps constitué.

L’opération menée par les gendarmes a été ponctuée par la saisie de cinq (5) véhicules et de deux armes à feu détenues sans permis, et par l’arrestation d’un suspect, a ajouté la même source.

Les éléments de la gendarmerie nationale sont intervenus à la suite de la réception d’informations faisant état de l’existence d’un réseau spécialisé dans la contrebande de véhicules, a-t-on encore indiqué, précisant que l’enquête aussitôt diligentée a permis l’arrestation d’un suspect et la saisie de deux camions, 3 voitures légères et deux armes à feu de 1ère et 5ème catégorie.

L’individu interpellé a été inculpé de « contrebande de véhicules, de possession d’armes à feu de 1ère catégorie et de munitions de 5ème catégorie sans autorisation de l’autorité légalement compétente, de vente, achat et immatriculation en Algérie de moyens de transport d’origine étrangère sans procédures légales préalables », selon le communiqué. L’individu a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal de Magra, avant la transmission du dossier au juge d’instruction qui a ordonné la mise sous mandat de dépôt du suspect, a-t-on conclu.