L’Agence de la Caisse nationale de retraite (CNR) de la wilaya de Mascara a procédé, à ce jour, à la numérisation de 82 pc des dossiers des retraités de la région, a-t-on appris, dimanche, du directeur de l’Agence.

M. Bouhraoua Rabah a déclaré à l’APS, en marge d’une journée d’information sur les services numériques de la CNR, que son agence a réussi, du début du deuxième semestre de l’année écoulée à ce jour, la numérisation de 61.239 dossiers de retraités, soit un taux d’avancement de l’opération de 82 pc.

Il a indiqué que le nombre de dossiers des retraités restants concernés par l’opération de numérisation, qui sera achevée bientôt, et estimée à 16.000 dossiers pour que l’opération soit complétée à 100 pour cent. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la CNR, visant à faciliter les démarches administratives des affiliés et à réduire les souffrances liées au transport de cette même catégorie jusqu’au siège de l’Agence.

Par ailleurs, l’Agence CNR a pu, de juillet dernier à ce jour, télécharger les informations biométriques d’environ 4.500 retraités affiliés à la Caisse sur un total de 77.239, sachant que l’opération sera achevée à 100 pour cent d’ici la fin du premier semestre de l’année en cours, selon M. Bouhraoua.

Il a annoncé également l’inscription, à ce jour, de 790 dossiers de retraite concernant 268 entreprises publiques et privées de la wilaya sur l’application numérique, permettant le dépôt électronique des dossiers des retraités sans se déplacer, et ce à travers la nouvelle application numérique «e-retraite», qui permet le dépôt électronique des dossiers des retraités à distance, évitant ainsi d’envoyer les correspondants des entreprises à l’agence de la CNR.

Sur un autre plan, le même responsable a évoqué, dans une intervention animée au cours de cette rencontre, 14 différents services numériques lancés par la CNR au profit de ses affiliés et partenaires économiques, parmi lesquels le service de reconnaissance faciale, deux plateformes pour connaître la valeur des majorations annuelles, le suivi des dossiers à distance, les services de demande d’aide sociale, le suivi des demandes de Billet Takaôudi à distance et la délivrance d’une attestation de revenus (pension).

Il a souligné que ces services numériques permettent d’améliorer la qualité du service public fourni aux membres affiliés de la CNR, ainsi que d’offrir plus de flexibilité dans les services. Cette journée d’information, organisée à l’initiative de l’Agence nationale de retraite, a connu la participation du wali Farid Mohammedi, ainsi que des chefs des daïras, des présidents d’APC, des directeurs exécutifs, des responsables d’organismes et entreprises économiques publiques et privées et un certain nombre de retraités.