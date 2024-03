5.000 familles d’orphelins et de veuves relevant de plus de 50 wilayas du pays ont bénéficié de colis alimentaires à l’occasion du mois de Ramadhan, dans le cadre de la campagne «Sanabil El Kheir» (Epis du bien), lancée dimanche à partir de la wilaya de Blida.

Il s’agit de l’envoi, à l’initiative de l’Association nationale caritative «Kafil El Yatime» (Parrain d’orphelin), dans le cadre de sa campagne nationale «Sanabil El-Kheir», de 5.000 colis alimentaires, à partir de son dépôt central sis dans la commune de Beni Tamou, au profit d’orphelins et veuves résidant dans différentes wilayas du pays, notamment des zones d’ombre, a déclaré à l’APS le président de l’association, Ali Chaouati.

Il a ajouté que ces colis, représentant des dons d’industriels, d’hommes d’affaires et de bienfaiteurs de différentes wilayas du pays, «sont constitués de divers produits alimentaires de base, nécessités par les familles durant le mois de Ramadhan».

Cette opération de solidarité se poursuivra tout au long du mois du jeûne, avec une prévision d’atteinte de 100.000 colis alimentaires, équivalant à 1.500 tonnes de denrées alimentaires de base, selon M. Chaouati. Cette même campagne de solidarité, initiée par le bureau national de l’association, prévoit également la distribution, à partir du week-end prochain, de 50.000 vêtements de l’Aïd, en vue de permettre à la majorité des orphelins inscrits au registre de l’association, au nombre de 150.000 à l’échelle national, d’avoir à temps une tenue vestimentaire pour l’Aïd.

Sur un autre plan, l’association Kafil El Yatime a élaboré un riche programme pour animer les soirées du mois de Ramadhan, prévoyant, entre autres, l’organisation d’Iftar (rupture du jeûne) collectifs pour les orphelins et les veuves, avec la participation de bienfaiteurs et des autorités locales, outre des opérations de circoncision pour les enfants orphelins.

A cela s’ajoutent des campagnes de don de sang au profit des malades hospitalisés, des concours de récitation et de mémorisation du Coran et des conférences culturelles. Selon M. Chaouati, cette opération de solidarité organisée annuellement par l’association, vise à «susciter un élan de solidarité de l’ensemble de la société avec les veuves et les orphelins, de manière à ce qu’ils ne ressentent pas de besoins matériels durant le mois de Ramadhan».