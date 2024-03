L'Inde et les quatre membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ont signé dimanche un accord de libre-échange d'une valeur de 100 milliards de dollars afin de promouvoir les investissements et les exportations, ont indiqué des responsables.

L'accord prévoit que l'AELE - composée de pays non membres de l'Union européenne, à savoir la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein - investira 100 milliards de dollars sur 15 ans en Inde, la cinquième économie mondiale, a déclaré le ministre indien du Commerce, Piyush Goyal.

"L'accord de partenariat économique et commercial entre l'Inde et l'AELE marque une étape historique dans notre partenariat en pleine expansion", a souligné M. Goyal après la signature de l'accord à New Delhi.

Il "ouvrira la voie à la croissance et à la prospérité mutuelles" en stimulant les exportations, en encourageant les investissements et en créant des emplois, a-t-il ajouté.

L'accord a été signé après plusieurs cycles de négociations étalés sur 16 ans.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a mis en avant que l'accord commercial "symbolise notre engagement commun en faveur d'un commerce ouvert, juste et équitable", selon un communiqué lu lors de la cérémonie de signature.

De son côté, le ministre suisse de l'Economie, Guy Parmelin, s'est félicité d'un accord qui "nous permettra de mieux utiliser notre potentiel économique et de créer des opportunités supplémentaires pour l'Inde et les pays de l'AELE".

"Les pays de l'AELE bénéficient d'un accès à un marché en pleine croissance...

En retour, l'Inde attirera davantage d'investissements étrangers en provenance de l'AELE, ce qui se traduira en fin de compte par une augmentation du nombre d'emplois de qualité", a-t-il ajouté dans la capitale indienne.

L'AELE a été créée en 1960 pour promouvoir le libre-échange et l'intégration économique entre ses membres.

En 2021, elle était le dixième plus grand négociant au monde en termes de marchandises, et le huitième en matière de services.