Les deux places africaines restantes pour la nouvelle Coupe du monde des clubs de la Fifa, seront attribuées aux vainqueurs de la Ligue des champions 2023/24 et à l'équipe la mieux classée selon le classement des coefficients de clubs de la FIFA.

Les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns et les Tunisiens de l'Espérance sont les deux prétendants encore en lice pour décrocher cette place si Ahly remporte la Ligue des champions de la CAF cette saison, précise l'instance africaine .

Deux des quatre places qualificatives du continent africain ont déjà été décrochées par Al Ahly et le WAC, vainqueurs des deux dernières éditions de la Ligue des Champions. Vingt clubs ont décroché pour le moment leur billet pour la première édition de la Coupe du monde des clubs (nouvelle formule), prévue aux Etats-Unis , selon la (FIFA). Cette nouvelle compétition de 32 équipes, qui se déroulera aux Etats-Unis en juin et juillet 2025, met aux prises des clubs de chacune des six confédérations.