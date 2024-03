Le président de la Fédération algérienne de tennis (FAT) Nabil Cheriak a estimé que les trois tournois des juniors (J30) de la Fédération internationale de tennis (ITF), qui viennent d’être organisés à Alger et Oran, ont permis de relever une "nette progression" des jeunes tennismen algériens.

''Ces tournois ont renforcé notre conviction au travail réalisé au niveau des jeunes catégories. Ils nous ont permis de relever la nette progression de certains athlètes tels que Kamyl Cheboub et Bahloul Arris chez les garçons et Benamar Melissa, chez les filles", a déclaré Nabil Cheriak à l'APS, à l'issue du troisième tournoi, le deuxième de rang à Oran (1-9 mars).

Il a notamment encensé Melissa Benamar qui a volé la vedette à tous ses coéquipiers et coéquipières en sélection nationale des juniors, en remportant le premier tournoi, tenu à Ben Aknoun (Alger), avant de décrocher la deuxième place lors du troisième qu'a abrité le complexe de tennis Habib-Khelil à Oran.

"Melissa a été tout simplement la belle surprise de ces compétitions. Avec cette athlète et l’autre jeune talent Maria Badache, nous avons grand espoir pour s’illustrer lors du prochain championnat d’Afrique de la catégorie prévu en avril à venir", a encore dit le patron de la FAT.

Mettant en exergue l'importance de tels tournois, qui constituent "une aubaine pour les jeunes tennismans juniors internationaux déjà classés, afin d’améliorer leur classement mondial", il s’est dit "réjoui" des bonnes conditions dans lesquelles se sont déroulées les deux dernières étapes à Oran. "L'organisation a été parfaite. Toutes les conditions ont été réunies par les autorités de la wilaya d’Oran et la direction locale de la jeunesse et des sports, que je tiens à remercier, au passage, pour la réussite de cet évènement", a-t-il souligné.

C'est l'Espagnol Nathan Walters qui a remporté la finale simple face au tunisien Brahim Senouci, alors que la Tunisienne Nadine Hamrouni a eu le dernier mot en finale des filles contre l’Algérienne Benamar. Un quatrième tournoi des juniors, inscrit également au circuit ITF, est prévu prochainement à Tlemcen.

Tennis - Indian Wells : L'Allemande Angelique Kerber et la Danoise Caroline Wozniacki en 8e de finale

L'Allemande Angelique Kerber, triple vainqueure en Grand Chelem revenue de maternité début janvier sur le circuit, et la Danoise Caroline Wozniacki, revenue elle l'été dernier, s'affronteront en 8es de finale du Masters 1000 d'Indian Wells (Californie, Etats-Unis) dimanche. Kerber, ex-N.1 mondiale reléguée au 607e rang, a battu la Russe Veronika Kudermetova (N.19) 6-4, 7-5 et affrontera au prochain tour la Danoise Caroline Wozniacki, elle aussi ancienne N.1 et vainqueure en Grand Chelem, revenue de deux maternités l'été dernier.

Vainqueur de l'Open d'Australie (2016), Wimbledon (2018) et l'US Open (2016), Kerber a fait une pause d'un an et demi entre l'été 2022 et sa reprise début janvier lors de l'United Cup. Défaite au premier tour de l'Open d'Australie puis du WTA 500 de Linz (Autriche), elle vient d'enchaîner trois succès en Californie, dont un contre la 10e mondiale Ostapenko au 2e tour.

Wozniacki (33 ans) a elle battu l'Américaine Katie Volynets dimanche (6-2, 4-6, 6-0). L'ex-N.1 mondiale japonaise Naomi Osaka, elle aussi revenue au haut niveau en janvier après avoir donné naissance à une fille, disputera lundi son 3e tour contre la Belge Elise Mertens.

WTA: Swiatek prend sa revanche de l'Open d'Australie en battant Noskova au 3e tour à Indian Wells

La N.1 mondiale polonaise Iga Swiatek a franchi le 3e tour du Masters 1000 d'Indian Wells (Californie, Etats-Unis) en battant dimanche la Tchèque Linda Noskova, qui l'avait éliminée au même stade de l'Open d'Australie en janvier.

Mise en difficulté en début de rencontre et menée 4-2 dans le premier set, Swiatek s'est ensuite ajustée pour remporter les dix jeux suivants et infliger une défaite cinglante à la 29e joueuse mondiale (6-4, 6-0), dans un Stadium N.1 très peu rempli.

Noskova avait créé la surprise lors de l'Open d'Australie en battant Swiatek au 3e tour (3-6, 6-3, 6-4). Swiatek défiera en huitièmes de finale soit l'Américaine Madison Keys (20e mondiale), soit la Kazakhe Yulia Putintseva (79e).