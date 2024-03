Le CS Constantine, emmené par son gardien Bouhalfaya, a éliminé l'Entente de Sétif (9-8) aux tirs au but, lors des 16es de finale de la Coupe d'Algérie de football, disputés samedi, au moment le WA Tlemcen, sociétaire de la Division Inter-régions, a crée la sensation du jour, en sortant la JS Saoura, sociétaire de la Ligue 1 Mobilis.

Dans les autres matchs, la hiérarchie a été majoritairement respectée, avec la qualification de la plupart des clubs qui étaient donnés favoris sur le papier, notamment le MC Alger, l'Olympique Akbou, l'ES Ben Anoun et le CR Belouizdad.

Dans le duel au sommet de ces 16es de finale, entre l'Aigle noir et les Sanafirs, tous les deux pensionnaires de la Ligue 1 Mobilis, les locaux avaient commencé par mener au score, grâce à un but précoce d'Oukil (32') avant de se faire rejoindre par les visiteurs, ayant réussi égaliser par le Gabonais Axel Méyé juste avant la fin du temps réglementaire.

Etant donné que les prolongations n'ont apporté aucun changement au score, les deux antagonistes ont dû recourir aux tirs au but pour se départager et ce sont les Constantinois qui ont été les plus adroits à cet exercice, se qualifiant finalement (8-9) grâce à un dernier tir réussi du gardien Bouhalfaya .

La grosse surprise enregistrée ce samedi est incontestablement l'élimination de la JS Saoura, sociétaire de la Ligue 1 Mobilis, sortie par le WA Tlemcen, qui évolue en Division Inter-régions aux tab.

Les Zianides avaient commencé par tenir bon pendant les 90 minutes, puis pendant les prolongations (0-0), forçant les Bécharois à disputer les tirs aux buts, pendant lesquels ils ont fini par les battre (7-6).

De son côté, le MC Alger, actuel leader de la Ligue 1 Mobilis, avait commencé par concéder l'ouverture du score devant le CR Zaouia, sociétaire de la Division Inter-régions, avant de renverser la situation à son avantage, pour se qualifier finalement (1-4).

Dans les autres matchs, et même si la tâche n'a pas été souvent facile, la hiérarchie a été plus ou moins respectée, avec une issue favorable aux principaux favoris, à commencer par l'ES Ben Aknoun et l'Olympique Akbou, ayant clos les débats respectivement (3-0) contre l'ASM Oran et (2-0) contre le CRB Mecheria.

De leur côté, et à l'instar du WA Tlemcen, les clubs de Bougaâ et de l'USM Annaba ont dû recourir aux tirs au but pour surclasser l'US Chaouia et le CA Batna, qu'ils ont dominé sur leurs propres terrains, respectivement (3-5) et (2-3).

Autre club a s'être fait éliminer sur son propre terrain, le Hydra AC (Inter-régions), qui a été sorti par un pensionnaire de la même division, la JSD Jijel, l'ayant dominé (0-1) pendant le temps réglementaire.

Enfin, le CR Belouizdad l'a emporté (2-1) contre l'AS Khroub, grâce à des réalisations signées Sofiane Bouchar et Abderrahmane Meziane.

Ce sont surtout les matchs disputés vendredi, en ouverture de ces 16es de finale de la Coupe d'Algérie, qui avaient réservé le plus de surprises, à commencer par l'élimination du tenant du titre, l'ASO Chlef, après sa défaite sur son propre terrain, contre une accrocheuse équipe de l'US Biskra.

Menés (0-2) d'entrée de jeu, les Chélifiens avaient donné une brève illusion à leur supporters de pouvoir renverser la situation dans ce match, en égalisant (2-2) juste avant la fin du temps réglementaire, mais la suite a été nettement moins bonne, puisque les prolongations n'ont apporté aucun changement au score, alors que la séance de tirs au but avait souri aux Zibans (3-5). Autres surprises enregistrées vendredi, l'élimination à domicile du Paradou AC (3e de Ligue 1), qui s'était incliné (1-2) contre le MC Oran (14e), au moment où l'USM Khenchela, un autre pensionnaire de Ligue 1, avait souffert le martyr contre le GC Mascara (Ligue 2), l'ayant longtemps tenu en échec (2-2). Il a d'ailleurs fallu attendre les prolongations pour voir l'USMK inscrire le but de la victoire et se qualifier sur le score de 3-2.

Idem pour le NA Hussein Dey, qui malgré l'avantage du terrain et le soutien de son public a terminé le temps règlementaire sur un score vierge, et a dû attendre la première mi-temps des prolongations pour prendre enfin le dessus sur le MO Constantine (1-0).

Les seuls clubs à avoir eu la tâche relativement facile vendredi sont l'USM Alger et l'ES Mostaganem, confrontés l'un comme l'autre à un adversaire de la Division Inter-régions.

L'ESM est allé s'imposer (1-3) chez l'IS Tighenif, alors que les Rouge et Noir se sont littéralement baladés contre le MB Rouissat, réussissant un véritable festival offensif (8-0).

Ce match a été l'occasion pour la nouvelle recrue, l'international camerounais Leonel Ateba de signer son premier but avec les Rouge et Noir.

Coupe d'Algérie (16es de finale) : Les résultats complets

Résultats complets des seizièmes de finale de la Coupe d'Algérie (seniors/messieurs) de football, disputés vendredi et samedi :

Vendredi, 8 mars :

IS Tighenif (Inter-régions) - ES Mostaganem (L2) 1-3

NA Husseïn Dey (L2) - MO Constantine (L2) 1-0 (ap)

USM Khenchela (L1) - GC Mascara (L2) 3-2 (ap)

Paradou AC (L1) - MC Oran (L1) 1-2

ASO Chlef (L1) - US Biskra (L1) 2-2 (USB qualifiée 5-3 aux TAB)

USM Alger (L1) - MB Rouissat (Inter-régions) 8-0

Samedi, 9 mars :

JS Azazga (Inter-régions) - CR Ben Badis (Inter-régions) 1-1 (JSA qualifiée aux TAB 6-5)

US Chaouia (Inter-régions) - R. Bougaâ (Inter-régions) 1-1 (Bougaâ qualifié aux TAB 3-5)

Olympique Akbou (L2) - CRB Mecheria (L2) 2-0

WA Tlemcen (Inter-régions) - JS Saoura (L1) 0-0 (Le WAT qualifié aux TAB 7-6)

Hydra AC (Inter-régions) - JSD Jijel (Inter-régions) 0-1

CA Batna (L2) - USM Annaba (L2) 0-0 (USMAn qualifiée aux TAB 2-3)

ES Ben Aknoun (L1) - ASM Oran (L2) 3-0

CR Zaouia (Inter-régions) - MC Alger (L1) 1-4

ES Sétif (L1) - CS Constantine (L1) 1-1 (CSC qualifié aux TAB 8-9)

CR Belouizdad (L1) - AS Khroub (L2) 2-1.

Coupe d'Algérie 2023-2024 : Les clubs qualifiés en 8es de finale

Liste des clubs qualifiés en huitièmes de finale de l'édition 2024 de la Coupe d'Algérie (seniors/messieurs) de football, à l'issue des 16es de finale, disputés vendredi et samedi :

Ligue 1 Mobilis :

- USM Khenchela

- MC Oran

- US Biskra

- USM Alger

- CS Constantine

- MC Alger

- ES Ben Aknoun

- CR Belouizdad

Ligue 2 Amateur :

- ES Mostaganem

- NA Hussein Dey

- Olympique Akbou

- USM Annaba

Division Inter-régions :

- JSD Jijel

- R. Bougaâ

- JS Azazga

- WA Tlemcen

Note: Le tirage au sort des huitièmes de finale et des quarts de finale se fera conjointement le dimanche 17 mars courant. Les rencontres des 8es de Finale se joueront les vendredi 29 et samedi 30 Mars 2024.