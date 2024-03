L'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) a remporté samedi la course sprint du Grand Prix du Qatar, manche inaugurale de la saison de MotoGP disputée sur le tracé de Lusail.

Parti en pole position à la nuit tombée et dans la fraîcheur (il faisait un peu plus de 20 C à l'extinction des feux), l'Espagnol - qui partira encore en tête du GP dimanche - a devancé le Sud-Africain Brad Binder (KTM) et l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia), 3e. Menacé par Binder en début de course, Martin a expliqué à l'issue de cette épreuve de 11 tours seulement "avoir été proche de la chute dans beaucoup de virages".

"Si Brad (Binder) m'avait doublé, je n'aurais certainement pas gagné", a aussi reconnu "Martinator". "Aujourd'hui, nous y sommes parvenus, mais demain (dimanche, jour du GP, ndlr), si nous continuons ainsi, ce ne sera plus possible". Martin est un habitué des victoires sur les courses sprint puisque l'an dernier, le Madrilène de 26 ans en a remporté neuf (sur 20). Avec ce succès, il empoche douze points au championnat et prend logiquement la tête du championnat.