Les étudiantes lauréates de la première édition du Challenge dédié aux femmes futures entrepreneures (CFFE) sur 23 participantes ayant présenté 9 projets de recherche, sous le thème : "Alimentation saine, bonne santé, beauté, vie heureuse", ont été distinguées samedi.

La 1e édition de ce concours a été organisée par l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique (ANVREDET) et l'Ecole nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du territoire (ENSSMAL) à Dely Ibrahim (Alger). Ce Challenge d'idées innovantes, lancé exclusivement à l'attention des étudiantes futures femmes entrepreneures des cinq écoles supérieures, a pour objectifs d'encourager les étudiantes à entreprendre des activités entrepreneuriales, à exprimer leur créativité et à développer leurs entreprises dans un avenir proche. Destiné aux étudiantes de : l'Ecole nationale supérieure agronomique (ENSA), l'Ecole des hautes études commerciales (EHEC), l'Ecole nationale des sciences vétérinaires (ENSV), l'Ecole supérieures des sciences d'aliment et industries agroalimentaires (ESSAIA) et l'Ecole nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du territoire (ENSSMAL), l'évènement s'est tenu au niveau de l'ENSSMAL. Le concours vise à promouvoir l'entrepreneuriat féminin en valorisant les entrepreneures innovantes et en mettant en lumière leurs projets, à travers la sensibilisation de la société à l'importance de l'entrepreneuriat féminin et au rôle de la femme entrepreneure.

A cette occasion, le directeur général de l'ANVREDET a déclaré à l'APS que l'organisation de ce Challenge en coordination avec les cinq écoles nationales visait à accompagner les porteuses de projets dans la création de richesses et la création d'entreprises, ainsi qu'à coordonner avec l'Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM ) pour examiner la possibilité de financer ces projets directement, ajoutant que l'agence a déjà accompagné 400 projets jusqu'à présent.

Pour sa part, la Directrice générale de l'Agence Nationale de Gestion du Microcrédit (ANGEM), Mme Souad Bendjemil, a salué, dans une déclaration à l'APS, l'organisation de cette manifestation qui vient encourager les porteuses de projets et d'idées, pour chercher à concrétiser leurs projets sur le terrain, faisant état du financement de 25.000 projets en 2023 par l'Agence.

Selon Mme Bendjemil, il a été débattu, lors de ce challenge, de l'accès de la femme au financement qui lui permettant de réaliser ses projets, à travers des crédits sans intérêts, alloués à chaque femme porteuse d'idée réalisable, et ce, dans plusieurs domaines dans le but de dynamiser l'économie locale et l'économie nationale, notamment dans les wilayas situées loin des zones d'activité industrielle.

En outre, Mme Bendjemil a relevé l'appui non financier, à savoir les sessions de formation et d'accompagnement, la commercialisation et le suivi sur le terrain à travers les filiales de l'Agence situées au niveau des communes. Cette première édition a vu la participation de 9 équipes de recherche composées de 23 étudiantes des 5 écoles, ayant réalisé des projets sur les unités de production de fertilisants à partir des restes des produits de la mer, sur l'appétit, la santé psychique, l'alimentation, les produits de soin naturels et les produits apicoles. Par ailleurs, les interventions ont porté sur les expériences de certaines femmes, entrepreneures et chercheuses, avec la distinction des lauréates du concours. A noter que trois (3) accords de coopération ont été signés dans le domaine du partenariat scientifique, technique et technologique entre l’Ecole nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral (ENSSMAL) et l'Ecole nationale des sciences vétérinaires (ENSV), et l'Ecole supérieures des sciences d'aliment et industries agroalimentaires (ESSAIA).