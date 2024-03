L’opération des consultations et de vaccination des futurs hadjis, a été lancée mercredi, dans la wilaya de Constantine et ce, à l’issue de l’installation de quatre (4) comités médicaux spécialisés pour accomplir cette mission, a-t-on appris auprès de la direction de la santé et de la population (DSP).

L’opération s’inscrit dans le cadre d’un programme tracé par les services du secteur de la santé, en application des directives du ministère de tutelle, visant à assurer une prise en charge optimale des futurs hadjis en la matière et à garantir le bon déroulement de ces opérations à travers les douze communes de la wilaya, a précisé à l’APS le chargé d’information et de communication, à la DSP Amir Aidoune.

Le premier comité devant prendre en charge les futurs pèlerins du chef- lieu de wilaya a été installé à la polyclinique de la cité Boumerzoug, tandis que le second a été mis en place à la polyclinique de la ville Massinissa, dans la commune d’El Khroub et chargé des hadjis des communes d’Ouled Rahmoune, d’Ain Abid, d’Ibn Badis et d’El Khroub, a indiqué la même source.

S’agissant des futurs pèlerins de la commune d’Ain Smara et de la circonscription administrative Ali Mendjeli, ces derniers, a –t-il encore détaillé seront pris en charge à la polyclinique de l’unité de voisinage (UV) 18, située, à Ali Mendjeli, ajoutant qu’un autre comité a été installé à la commune de Didouche Mourad pour prendre en charge les futurs pèlerins des communes de Hamma Bouziane, de Zighoud Youcef, d’Ibn Ziad , de Messaoud Boudjeriou , de Beni H’midene et de Didouche Mourad.

Les examens médicaux et la vaccination se feront les jours de dimanche, lundi et mercredi de chaque semaine, selon des plannings élaborés par les services de ces établissements de santé, a souligné la même source, notant que des équipes médicales composées de médecins généralistes et spécialistes ont été mobilisées dans le but d’assurer le succès de cette opération et de faciliter l’accessibilité des pèlerins des zones reculées aux structures sanitaires.

Les futurs hadjis souffrant de maladies chroniques dont le diabète et l’hypertension, doivent présenter à la commission médicale des bilans d’analyses médicales, des certificats médicaux et le listing des médicaments prescrits pour leur traitement.