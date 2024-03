Pas moins de 350 médecins spécialistes de plusieurs wilayas du pays participent aux travaux du 1er séminaire national sur les innovations thérapeutiques et chirurgicales en oncologie ouverts jeudi à M’sila.

Cette manifestation scientifique rassemble 350 chirurgiens et médecins de plusieurs wilayas au côté de 28 professeurs chefs de service dans différentes disciplines des hôpitaux universitaires, a indiqué, Samir Ouali, membre du comité d’organisation et président du Syndicat national des pharmaciens algériens agréés (SNPAA).

Le séminaire organisé à l’auditorium Ibn Haythem du campus de l’université Mohamed Boudiaf de M’sila par la direction locale de la santé verra la présentation de communications sur la prévention et la lutte contre le cancer et sur l’incidence des cancers, a indiqué le même intervenant. «Un des objectifs de la rencontre est de contribuer à la formation continue des médecins et chirurgiens aux nouvelles techniques de traitement du cancer et la signature de conventions de jumelages entre hôpitaux pour favoriser le transfert des expériences», a-t-il encore ajouté. Les travaux du séminaire seront sanctionnés par des recommandations en adéquation avec les axes débattus et les principales orientations du plan national de lutte contre le cancer 2023-2030.

La rencontre débattra, notamment des innovations thérapeutiques en cancérologie, la situation des cancers du côlon et de l’estomac, la situation clinique après l’ablation de tumeurs, le cancer du sein et la chimiothérapie.

L’ouverture des travaux de cette rencontre scientifique s’est déroulée en présence du wali de M’sila, Nedjemeddine Tiar, du wali délégué de Boussaâda, de praticiens du secteur public et d’étudiants en médecine de l’université Mohamed Boudiaf.