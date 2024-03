Les communes de la daïra de Hassi Mameche ont bénéficié de plusieurs opérations de développement pour un montant de 576 millions de dinars, a-t-on appris, samedi, auprès des services de la wilaya.

La même source a précisé que le wali de Mostaganem Ahmed Boudouh a tenu, récemment, une réunion consacrée au programme de développement, avec pas moins de 95 opérations affectées aux communes de Mazaghran, Stidia et à la commune chef-lieu de daïra, Hassi Mameche, ajoutant que l’enveloppe budgétaire mobilisée à cet effet est puisée de plusieurs programmes et sources de financement (sectoriel, central, local et autofinancement).

Après la présentation d’un exposé relatif à la situation actuelle de ces opérations, le wali a décidé de solliciter l’implication des entreprises publiques dans la réalisation des opérations relatives à l’aménagement et à la réalisation des réseaux divers, notamment l’éclairage public et l’approvisionnement en eau potable (AEP), a fait savoir la même source.

Dans cette optique, des instructions ont été données par le premier responsable de l’Exécutif de la wilaya pour l’entame, à partir de ce samedi, des travaux de raccordement au réseau AEP de la cité 50 logements sise à Oureah et la réhabilitation du réseau de distribution de l’eau potable de la cité «Dadache», dans la commune de Hassi Mameche, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’urgence mis sur pieds au profit des citoyens de cette collectivité locale.

Concernant le secteur de l’Habitat, le wali a décidé de programmer des sorties sur terrain, en vue de s’enquérir de l’état d’avancement des projets, et ce, parallèlement à l’installation des chantiers non encore lancés, outre la tenue de réunions d’urgence destinées à trouver les solutions techniques requises aux contraintes entravant la concrétisation des projets inscrits.

S’agissant du secteur de l’Environnement, le wali a chargé le responsable du secteur d’élaborer un nouveau plan directeur pour l’enlèvement des ordures ménagères et l’installation de bacs à ordures à l’entrée du chef-lieu de la commune de Mazaghran, afin de mettre fin à la prolifération anarchique des déchets ménagers, selon les services de la wilaya.

Concernant cette même commune, M. Boudouh a instruit les services compétents de désigner une commission chargée d’identifier et de choisir l’assiette de terrain pour la réalisation d’un nouveau cimetière, a indiqué la même source.

Lors de la même rencontre, le wali de Mostaganem a mis l’accent sur la nécessité de mettre en œuvre des actions urgentes pour prendre en charge les carences enregistrées au niveau de l’agglomération secondaire de «Bourahla», instruisant les services concernés d’aménager l’ancien siège de la Garde communale en annexe scolaire.

Pour ce qui est de la commune de Stidia, le wali a instruits les responsables locaux de réunir les conditions requises pour offrir des prestations médicales de qualité au niveau du Centre «mère-enfant», fermé depuis 2016, a-t-on également précisé.

Il convient de signaler que les 3 communes relevant de la tutelle administrative de la daïra de Hassi Mameche ont bénéficié, au titre de l’actuel exercice, de pas moins de 89 opérations de développement supplémentaires pour un montant de 890 millions de dinars, parallèlement aux démarches visant à hisser la commune de Stidia en pôle industriel spécialisé dans les secteurs de la Pêche et de l’Agriculture.