Le prix de la 13ème édition du Festival culturel national de la poésie féminine a été décerné jeudi à Constantine en ex aequo à Fatima Gharbi (Oran) et Khadjidja Telli (Biskra) au cours de la cérémonie de clôture à la maison de la culture Malek Haddad.

Les deux poétesses ont été primées pour leurs poèmes "Ro’ya" (Fatima Gharbi) et " Yajri El Azm fi damina " (Khadjidja Telli) aux termes des délibérations du jury de la manifestation. Le deuxième prix a été également remis en ex aequo à Aïcha Djelab (Oum El Bouaghi) pour son poème "ma tabaqa min sada El Khensa bi" et Warda Ayob Azizi (Constantine) pour le poème "Lahn El Mouraï ".

Le troisième prix a été attribué en ex aequo à Fatiha Maameri (El Menia) et Ghania Selini (El Tarf) pour leurs poèmes respectifs "El Ijaza" et "Ini ohibouka koulama intassar el qamar ". Pas moins de 101 poèmes de poétesses de 32 wilayas ont été soumis au jury du festival, a indiqué, Youcef Ouaghlissi, président du jury, qui a mis l’accent sur "la maturité artistique" de la poésie féminine algérienne.

Il a également recommandé de préserver ce grand acquis culturel et de le développer en donnant davantage d’intérêt pour les prochaines éditions de ce concours sur les plans matériel et d’organisation.

La commissaire du festival, Amira Deliou, a affirmé que les poétesses participantes ont concouru avec des poèmes mûrs de haute facture, relevant que ce festival offre à ces artistes un espace de rencontre et d’échange propice au développement de la poésie algérienne.

Cette 13ème édition du Festival culturel national de la poésie féminine a été organisée sous l’égide de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji et le wali de Constantine Abdelkhalek Sayouda.