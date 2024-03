L'agence Algérie Presse Service (APS) a présenté, samedi au niveau de son siège (Alger), sa plateforme dédiée à la diffusion de contenus audiovisuels, et ce, dans le cadre de son adaptation aux évolutions technologiques et législatives en cours dans le domaine des médias audiovisuels.

La présentation de la plateforme de l'APS par son Directeur général, M. Samir Gaïd, s'est déroulée en présence du ministre de la Communication, M. Mohamed Laagab, du conseiller du président de la République chargé de la Direction générale de la communication, M. Kamel Sidi Said, du président par intérim de l'Autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel (ANIRAV), des directeurs généraux des établissements médiatiques publics et privés, ainsi que d'experts et de journalistes spécialisés dans le domaine audiovisuel.

A cette occasion, le ministre de la Communication a salué cette réalisation, la qualifiant de "très importante", d'autant qu'elle intervient, a-t-il dit, "peu de temps après le lancement, par l'APS, de son service d'information en langue espagnole" à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de sa création.

Cette plateforme s'inscrit "dans le cadre du développement et de la diversification des services de l'APS", a-t-il ajouté, appelant l'Agence à adopter un mode de marketing attractif lors de l'entrée en service de la plateforme pour les abonnés au niveau national, ainsi que pour les agences de presse étrangères, notamment celles avec lesquelles l'Agence a signé des accords de coopération. M. Laagab a estimé que cette plateforme "sera un appui pour les chaînes privées, notamment en matière de couverture audiovisuelle des différentes activités locales par le son et l'image dans tous les domaines", félicitant le Directeur général de l'APS et l'ensemble des travailleurs de l'Agence pour cette réalisation.

Le conseiller du président de la République chargé de la Direction générale de la communication a, lui aussi, félicité le Directeur général de l'APS et l'ensemble du personnel pour cette réalisation, qui constitue, a-t-il dit, "un saut qualitatif et le fruit des efforts de l'Agence", relevant que cette démarche participait du "renforcement des médias publics, qui retrouvent aujourd'hui leur place dans le paysage médiatique national et international".

Des médias publics forts et crédibles peuvent constituer "une locomotive pour l'ensemble des médias privés", a-t-il soutenu, souhaitant à l'APS "davantage de succès et de réalisations". Pour sa part, le Directeur général de l'APS a fait savoir que cette plateforme, qui propose ses services avec diverses fonctionnalités, "s'inscrit dans le cadre de l'adaptation aux évolutions en cours dans le domaine de l'audiovisuel, que ce soit en matière technologique ou en termes de législation régissant ce secteur".

Elle reflète également "la forte volonté affichée par les autorités publiques en faveur du développement de l'audiovisuel", a-t-il dit.

Cette réalisation, qui a été présentée lors d'une rencontre de concertation et d'échanges de vues et d'idées avec l'ensemble des professionnels et des partenaires médiatiques, traduit aussi "le souci de l'Agence d'offrir des prestations médiatiques complètes dans tous les domaines et à travers différents supports et plateformes", a ajouté M. Gaïd. Il a en outre fait savoir que l'APS "a formé un personnel qualifié capable d'assurer, avec beaucoup de professionnalisme, des prestations remarquables dans le domaine audiovisuel à travers cette plateforme, en vue de répondre aux besoins de tous les abonnés et d'offrir des contenus audiovisuels exhaustifs, qui apporteront une valeur ajoutée au champ audiovisuel algérien".