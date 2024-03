Le parti au pouvoir au Rwanda, le Front patriotique rwandais (FPR), a désigné samedi le président du pays Paul Kagame comme son candidat à l'élection présidentielle du 15 juillet, pour un probable quatrième mandat de sept ans.

Le FPR a indiqué l'avoir élu, sans opposition, lors d'un congrès qui s'est terminé samedi. Paul Kamage, 66 ans, dirige le Rwanda depuis le milieu des années 1990 et a remporté la présidence lors des élections de 2003, 2010 et 2017.

Le Rwanda prévoit ses élections présidentielle et législatives le 15 juillet, conformément à une décision l'an dernier du gouvernement d'organiser ces scrutins à la même date. Vingt-quatre femmes parlementaires, deux représentants des jeunes et un représentant des Rwandais souffrant de handicaps seront par ailleurs choisis par des collèges et comités électoraux le 16 juillet. Les candidats pourront faire campagne du 22 juin au 12 juillet, selon la commission électorale.