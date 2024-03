Une opération de recensement du foncier industriel a été lancée dans la wilaya El-Meghaïer dans l’objectif de promouvoir l’investissement local a-t-on appris dimanche des responsables de la Direction de l'Industrie.

Les autorités de la wilaya d'El-Meghaïer ont ainsi élaboré une feuille de route pour réaliser l'opération de recensement des assiettes foncières disponibles et inexploitées dans le but de développer et de diversifier l'offre foncière devant répondre aux besoins et exigences des investisseurs désirant de réaliser des projets sur le terrain, a-t-on expliqué.

La démarche s'inscrit dans le cadre des mesures prises visant à encourager les investissements locaux, à travers le recensement des assiettes foncières localisées dans les zones urbaines notamment au niveau des communes d'El-Meghaïer et de Djamaâ, a déclaré à l’APS le directeur du secteur, Youcef Hamdi.

Les autorités locales de la wilaya d’El-Meghaïer fondent ainsi de larges espoirs sur les nouveaux projets d'investissement en phase d'études, devant créer une valeur ajoutée au développement de cette jeune wilaya, à travers la création de la richesse, des postes d’emplois et en contribuant au développement de l'économie nationale, a-t-on souligné.

La commission technique de wilaya a été chargée d’entamer des visites d’inspection sur le terrain pour évaluer la situation des projets localisés au niveau des deux zones d'activités relevant des communes d’El-Meghaïer et de Djamaâ, selon la même source.