L’ONG ActionAid International a fait état d’une hausse de cas de bébés mort-nés et du décès d’enfants en bas âge dans la bande de Ghaza en raison d’une forte augmentation de la malnutrition alors que le système humanitaire déjà extrêmement tendu «risque de s’effondrer complètement» dans l’enclave palestinienne où l’agression sioniste sauvage se poursuit depuis cinq mois.

Alors qu’un quart de la population de Ghaza est à deux doigts de la famine et que plus d’une douzaine d’enfants meurent de malnutrition dans le nord de l’enclave, ActionAid prévient qu’»un système humanitaire déjà extrêmement tendu risque de s’effondrer complètement au milieu de l’offensive (sioniste) imminente de Rafah».

Pour sa part, un haut responsable humanitaire de l’ONU a averti qu’un quart de la population était confrontée à de graves niveaux d’insécurité alimentaire et qu’un enfant de moins de deux ans sur six dans le nord souffrait de malnutrition aiguë. Dans ce contexte, le directeur de l’hôpital d’Al-Awda dans le nord de Ghaza, Dr Mohammed Salha, également partenaire d’ActionAid, a expliqué comment une forte augmentation de la malnutrition a entraîné une hausse des décès d’enfants et des cas de bébés mort-nés. «De nombreux cas d’enfants décédés à cause de la malnutrition ont été enregistrés dans les hôpitaux publics. Nous sommes un hôpital spécialisé dans les services aux femmes et à l’accouchement. De nombreuses opérations ont été pratiquées, comme les césariennes pour retirer les fœtus, qui mouraient à cause de la malnutrition chez les femmes. Plus de 95 % des femmes qui viennent à l’hôpital et subissent les examens médicaux nécessaires, souffrent d’anémie».

L’hôpital Al-Awda, le seul hôpital doté de services de maternité dans le nord de Ghaza, a été approvisionné il y a deux jours par l’OMS en carburant, suffisamment pour deux semaines seulement, mais surtout sans un nouvel approvisionnement en médicaments vitaux et vitaux.

Suhaila, une mère déplacée qui s’est réfugiée avec huit autres personnes à Ghaza, a raconté comment son fils de deux ans souffre de diarrhée dans un contexte de pénurie alimentaire intense. «Nous avons vraiment besoin des produits de première nécessité. Il est difficile d’obtenir de l’eau potable fraîche.

Mon fils fait plusieurs voyages pour remplir seulement un gallon (d’eau). Nous remplissons un gallon d’eau potable fraîche et un autre d’eau pour le nettoyage. Mais c’est un long chemin pour aller chercher de l’eau, et c’est aussi fatiguant. Parfois, mes enfants s’endorment sans eau parce que nous n’en avons pas».

«Mon plus jeune garçon a deux ans et demi. Il souffre de diarrhée et de grippe intestinale. Il a besoin de plusieurs vêtements de rechange et de couches. Les couches sont vraiment chères. Nous ne pouvons parfois pas nous le permettre», a-t-elle déploré.

Au cours de la semaine dernière, les distributions d’aide à travers Ghaza ont été la cible d’attaques de l’armée sioniste, faisant plus de 100 martyrs tout en mettant encore plus en danger les opérations d’aide. En raison des attaques croissantes contre les ambulanciers paramédicaux à Ghaza, la Société du Croissant-Rouge palestinien a annoncé la semaine dernière qu’elle suspendait ses missions médicales dans la bande de Ghaza. De plus, l’UNRWA, la plus grande agence humanitaire à Ghaza, est confrontée à un avenir incertain après avoir vu son budget sévèrement réduit alors que de nombreux grands donateurs et pays donateurs ont retiré leur soutien financier.

Buthaina, directeur de Wefaq, partenaire d’ActionAid Palestine à Ghaza, a déclaré: «Les besoins des femmes, des enfants et des gens en général sont (très élevés). Les capacités qui parviennent à la bande de Ghaza sont très réduites et répondent difficilement à ces besoins croissants».

Pour sa part, Riham Jafari, coordinateur du plaidoyer et de la communication chez ActionAid Palestine, a appelé l’entité sioniste à «ouvrir des points d’entrée fiables et sûrs pour que l’aide puisse circuler à grande échelle vers Ghaza, sans refus, sans retards ou sans barrières». Mais ce dont des millions de personnes à Ghaza ont plus que tout besoin à l’heure actuelle, c’est de «la fin de cette guerre brutale et d’un cessez-le-feu immédiat et permanent», souligne ActionAid.

«Si les habitants de Ghaza ne meurent pas à cause des bombes, ils mourront probablement de faim. Ce n’est pas une réalité à laquelle personne ne devrait faire face. Nous exhortons la communauté internationale à agir maintenant pour mettre fin à ce cycle insensé de violence et de souffrance», poursuit l’ONG.