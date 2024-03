Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, jeudi à Alger, une cérémonie organisée en l'honneur de la femme algérienne à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes.

Organisée au Centre international de conférences (CIC) "Abdellatif Rahal", sous le slogan "la femme algérienne, luttes, acquis et perspectives", la cérémonie s'est déroulée en

présence de hauts responsables de l'Etat et de membres du Gouvernement, ainsi que de moudjahidate et de personnalités féminines.

A cette occasion, il a été procédé à la distinction d'un nombre de femmes émérites et créatives dans divers domaines.

Tebboune distingue une pléiade de femmes algériennes dans divers domaines

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a distingué, jeudi à Alger, une pléiade de femmes algériennes qui se sont distinguées dans plusieurs domaines vitaux et créatifs, et ce lors d'une cérémonie qu'il a présidée à l'occasion de la Journée internationale de la femme.

La cérémonie s'est déroulée au Centre international de conférences (CIC) « Abdelatif Rahal » sous le slogan : « Femme algérienne, luttes, acquis et perspectives », en présence de hauts responsables de l'Etat et de membres du Gouvernement, ainsi que de moudjahidate et de personnalités féminines.

Le président de la République a remis des attestations de reconnaissance à Mesdames Nihad Bouslama Maamcha (professeur en écologie et environnement), Ziani Rekioua Djamila (professeur en énergies renouvelables), Khalil Amel (professeur en dermatologie), Syrine Berrached (pilote d'avion de chasse), Fatma Hamdi (activiste dans le secteur agricole), Fella Zenati (ingénieure en mines et chercheuse en énergies renouvelables), Othmani Fatma (artisane dans l'industrie du cuir) et Nesrine Ziad (entrepreneure et cheffe d'entreprise).

Le président de la République a distingué, également Mesdames Aicha Bennour (romancière), Yachkour Rima (Inspectrice-Général à la Direction générale des Douanes), Ouassila Batiche (journaliste sportive) et Kaylia Nemmour (championne internationale de gymnastique). Peu avant la cérémonie, le président de la République avait visité une exposition sur les créations de la femme artisane algérienne où il a sillonné les différents stands et eu des échanges avec des exposantes.

Le président de la République salue le rôle pionnier de la femme algérienne et sa participation remarquable au développement

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a salué, jeudi, le rôle pionnier de la femme algérienne dans plusieurs secteurs et sa participation remarquable au développement durable, soulignant "qu'il ne doit y avoir de relâchement, ni de négligence de ce principe consacré par la Constitution".

Dans un message, à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme (8 mars), le président de la République a affirmé que "la femme algérienne célèbre sa journée internationale, en confortant par sa ferme volonté et sa fidélité constante à l'Algérie, son rôle dans la société, gravissant ainsi les échelons dans plusieurs métiers et fonctions pour prouver sa capacité à assumer avec mérite les missions et à occuper des postes de responsabilité".

"Nous tenons à affirmer que la parité réelle que nous cherchons à consacrer n'est pas une faveur ou une récompense, mais un acquis constitutionnel qui doit s'illustrer de manière claire et à une large mesure dans notre société", a souligné le Président de la République, ajoutant qu'"il ne doit y avoir de relâchement, ni de négligence de ce principe par aucune institution, administration ou responsable décideur qui tenterait de minimiser l'aptitude, la compétence et la capacité de la femme algérienne, et de la priver d'un droit qui est le sien acquis sur la base de qualifications avérées pour occuper un poste ou une responsabilité, quels que soient son niveau ou son importance". Le 8 mars "a été, sans cesse, une opportunité pour saluer son rôle pionnier dans plusieurs secteurs et sa participation remarquable au développement durable, en occupant des taux importants des postes d'emploi dans les secteurs de l'Education, de l'Enseignement, de la Justice et de la Santé, et à travers son intégration réussie avec brio dans d'autres domaines", a souligné le président de la République Toutes ces performances, "nous rendent si fiers de nos sœurs et filles ayant démontré, en toute occasion, qu'elles étaient les dignes héritières des chahidate de l'Algérie... digne relève de ses +Djamilate+: Djamila Boupacha... Djamila Bouhired... Djamila Bouazza et d'autres de celles qui ont gravé leurs noms en lettres d'or dans le registre mémorable de lutte de la femme algérienne, de la trempe de Zohra Drif Bitat... Louisette Ighil Ahriz... et toutes les braves héroïnes ayant participé, aux côtés des révolutionnaires, à des épopées historiques pour que leurs souvenirs demeurent indélébiles à jamais dans nos esprits", a indiqué le président de la République. "L'Algérie nouvelle que nous œuvrons à bâtir avec une ferme et sincère volonté ne saurait exister sans compter sur la femme, jouissant de ses pleins droits, dans la dignité et le respect, fière de son nationalisme et sa citoyenneté", a-t-il soutenu.

D'importants acquis pour conforter la place de la femme algérienne

La femme algérienne célèbre, vendredi, sa Journée internationale, coïncidant avec le 8 mars de chaque année, alors qu'elle occupe une place privilégiée qui lui a permis de réaliser d'importants acquis dans l'Algérie nouvelle, dont les bases ont été jetées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et d'accéder à des postes de responsabilité dans différents domaines, grâce à un environnement favorable et à un cadre législatif qui consacre la parité et l'égalité.

La femme algérienne fait désormais partie intégrante du processus d'édification de l'Algérie nouvelle, sous-tendu par l'investissement dans le capital humain, la compétence, l'excellence, et la promotion de la transparence et du travail loin de toute forme de corruption.

Il s'agit là d'une nouvelle ère où seuls les intérêts suprêmes de l'Algérie primeront, comme l'a déjà souligné le président de la République, en affirmant que l'Algérie a consacré dans sa législation l'égalité des chances et la parité, et que la femme partage avec l'homme les valeurs de citoyenneté, les droits et les devoirs.

Tout en s'engageant à accorder à la femme la place qui lui sied à travers son autonomisation, le Président de la République a placé les questions liées à la femme et à la famille au cœur des préoccupations du Gouvernement. En outre, les principes constitutionnels ont consacré la parité et droits politiques de la femme en assurant leur représentation au sein des assemblées et des organes élus. Pour l'égalité en termes de droits politiques, elle se traduit par la participation des femmes à la vie publique à travers différents mécanismes leur permettant de prendre des décisions et de contribuer à l'élaboration des politiques publiques.

La loi garantit, aussi, à la femme comme à l'homme l'accès à des fonctions supérieures de l'Etat, en témoigne les portefeuilles ministériels confiés aux femmes et les autres postes supérieurs qu'elles assument en sus de leur présence remarquable dans les deux chambres du Parlement et les assemblées élues. La femme occupe également une place importante dans le corps judiciaire, représentant 48% du nombre total de magistrats.

Elles sont fortement représentées au niveau de la justice administrative et des tribunaux commerciaux spécialisés, en plus d'occuper des fonctions supérieurs dans l'administration centrale. Au cours des dernières années le nombre des femmes porteuses de projets a connu une croissance exceptionnelle.

Cette évolution positive s'explique par la création de plusieurs dispositifs, par l'Etat, pour créer des micro-entreprises et renforcer l'esprit d'entrepreneuriat chez la gente féminine mais aussi pour autonomiser la femme sur le plan économique, et l'associer au processus de développement national et de l'encourager à se lancer dans l'entrepreneuriat afin de contribuer à la création de la richesse et de l'emploi. Cet environnement favorable a permis à la femme algérienne d'accéder à des domaines et à des spécialités qui étaient, jusqu'à récemment, monopolisés par l'homme.

Par ailleurs, et à la faveur de l’engagement du Haut Commandement de l’Armée nationale populaire (ANP) à la promotion du rôle de la femme dans tous les domaines militaires, la gente féminine a brillé de milles feux et réalisé des résultats remarquables dans les domaines opérationnels, sportifs et technologiques.

Ainsi, les forces de l'armée se sont renforcées par des femmes pilotes de chasse et parachutistes.

La mission de défendre la patrie est loin d'être étrangère à la femme algérienne, elle qui a donné, durant la glorieuse guerre de libération, un exemple de bravoure et de courage, en luttant pour la liberté et l'indépendance. Tout comme durant la révolution nationale, la femme algérienne a payé un lourd tribut pendant la décennie noire en défendant la patrie et l'honneur, sans jamais faillir pour autant à sa mission d'éducation et de formation des générations futures.

Poursuivant ces efforts inlassables en vue de consacrer les droits de la femme, l'Algérie, durant son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, et conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, compte inscrire le thème "Femme, paix et sécurité" en tant que priorité qu'elle aspire à concrétiser en guise de contribution à la consolidation du rôle et de la place de la femme".

M. Goudjil adresse ses vœux aux femmes algériennes

Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a prononcé vendredi ses vœux aux femmes algériennes, à l'occasion de la Journée internationale de la Femme.