Les ventes automobiles en Chine ont globalement résisté sur les deux premiers mois de l'année, en dépit d'une consommation morose dans le pays, selon des chiffres publiés vendredi par une fédération professionnelle.

Un total de 3,13 millions de voitures particulières ont été vendues sur la période janvier-février (+17% sur un an) en Chine, a indiqué la Fédération chinoise des constructeurs de voitures individuelles (CPCA). Sur le seul mois de février, les ventes ont dévissé (1,10 million de véhicules vendus, soit une baisse de 21% sur un an), mais cette chute est due principalement à une base de comparaison plus élevée en 2023.

Les vacances du Nouvel An lunaire, fête la plus importante en Chine, occasionnent généralement un pic d'achats dans les semaines qui les précèdent, suivi d'un plongeon des ventes durant les deux semaines des festivités proprement dites, lorsque l'économie tourne au ralenti.

En 2023, la fête avait eu lieu en janvier, mais cette année, elle s'est déroulée en février, décalant de fait les achats. L'observation des chiffres sur l'ensemble des mois de janvier et février offre donc une perspective plus juste de la conjoncture. Au niveau des ventes au détail, quelque 600.000 véhicules entièrement électriques ont été écoulés cette année en janvier et février.

Ce type de modèle affiche de nouveau une forte progression sur l'immense marché chinois (+18,2% en janvier-février sur un an). Des dizaines de marques locales innovantes ont vu le jour ces dernières années en Chine, premier marché automobile mondial. Elles rivalisent avec des constructeurs étrangers qui peinent souvent à s'adapter, à l'exception notable de Tesla. Quelque 459.000 modèles hybrides ont également été vendus en janvier et février (+74,9% sur un an), selon la CPCA.