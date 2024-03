Une mission conjointe des Nations Unies a tiré la sonnette d’alarme jeudi quant à la crise humanitaire en Somalie où près de 8 millions de personnes ont besoin d’une aide vitale pour survivre.

Les cheffes adjointes du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sont arrivées dans ce pays de la Corne de l’Afrique pour «exhorter à un soutien mondial continu pour les Somaliens souffrant des effets d’une triple crise de la faim, du conflit et du changement climatique».

Selon l’ONU, «près de 7 millions de personnes en Somalie ont besoin d’une assistance vitale cette année, et 1,7 million d’enfants sont susceptibles de souffrir de malnutrition aiguë». La Somalie a commencé l’année en continuant à subir la pire sécheresse depuis des décennies, tout en terminant l’année avec des inondations importantes, uniques dans l’histoire, provoquées notamment par El Ni?o, indique l’organisation des Nations unies. Selon l’ONU, la crise climatique continue d’alimenter les besoins humanitaires dans un pays qui a enduré des décennies de conflit, un Somalien sur cinq étant toujours confronté à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë.