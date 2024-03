Treize (13) personnes ont perdu la vie, ces deux dernières semaines, suite à leur intoxication au monoxyde de carbone, portant ainsi le bilan à 95 décès depuis le début du mois d’octobre dernier, a-t-on appris, vendredi, auprès des services de la Protection civile.

Durant la période allant du 22 février au 7 mars, treize (13) personnes ont perdu la vie et 192 autres ont été secourues d’une intoxication au monoxyde de carbone, portant ainsi le nombre total à 95 décès depuis le début de la saison hivernale et 1.878 cas secourus, a déclaré à l’APS le chargé de Communication à la Direction générale de la Protection civile (DGPC), le Lieutenant Youcef Abdat.

A cet effet, les services de la Protection civile poursuivent leurs campagnes de sensibilisation, à travers tout le territoire national pour donner les conseils et les orientations nécessaires aux citoyens contre «le tueur silencieux», et leur inculquer la culture préventive, en les sensibilisant à l’importance de suivre les règles de protection et de respect des normes de sécurité pour éviter les dangers liés à ce type d’accidents.