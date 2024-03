Dix courts métrages, montés et réalisés avec des téléphones mobiles par des jeunes passionnés du cinéma, traitant de différents sujets sociaux puisés dans le vécu quotidien, ont été présentés jeudi soir à la Cinémathèque algérienne.

Organisé par "Euro Magh", une société de production de films, en collaboration avec le Centre algérien de la cinématographie (CAC), le concours a mis en lice dix courts métrages, finalistes parmi une trentaine présélectionnée par un jury.

Œuvres de jeunes passionnés du cinéma et du multimédia, ces courts métrages mettent en scène, en 3 minutes chacun, des expériences individuelles et des sujets inspirés du quotidien, portés à l'écran à l'aide du smartphone, cet outil de communication et d'interaction d'usage quotidien.

"Halaqa moufragha" (Cercle vicieux) , "Tafrett", "I am here" et "Palestine libre" en solidarité avec le peuple palestinien dans son combat pour l'indépendance, comptent parmi les productions présentées devant un public, venu découvrir ces premières œuvres réalisées avec un téléphone portable.

Les préoccupations de la jeunesse notamment le chômage, les phénomènes sociaux, la communication à travers les réseaux sociaux et l'immigration, sont entre autres thèmes explorés par ces jeunes qui se lancent dans une carrière de cinéma.

La coordinatrice du concours, Houda El Hachemi a souligné que le projet a suscité un "engouement" auprès des jeunes, et vise à encourager et à initier les jeunes dans le cinéma, en plus de leur accompagnement à travers des masters-class.

Présent à la projection, le cinéaste Said Mahdaoui, a salué l'intérêt des jeunes pour le cinéma qui à travers leurs premières expériences pour certains dans le domaine, ont réussi à transmettre des idées et des sensations à travers des petits films avec une "expression cinématographique".