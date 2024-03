Les élections présidentielle et législatives se tiendront en Namibie le 27 novembre prochain, a annoncé vendredi le ministre namibien du Développement urbain et rural, Erastus Uutoni, cité par le journal The Namibian. "J'appelle les électeurs à être actifs, à se rendre dans les bureaux de vote le 27 novembre et à voter", a déclaré le ministre, lors du lancement du Calendrier électoral 2024 de la Commission électorale de Namibie (CEN), à Windhoek.

De son côté, la présidente de la CEN, Elsie Nghikembua, a indiqué que la désignation des candidats indépendants aurait lieu le 14 octobre, tandis que celle des partis politiques était prévue le 16 octobre. Le 4 février, le président namibien Hage Geingob est décédé d'un cancer. Le même jour, Nangolo Mbumba lui a succédé à la tête de l'Etat.