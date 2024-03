La 5ème édition du Salon national des artistes plasticiennes a été lancée, mardi à Tlemcen, à la galerie d’art « Abdelhalim Hemche», dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la femme, coïncidant avec le 8 mars de chaque année.

Cette édition, organisée par la maison de culture « Abdelkader Alloula » a enregistré la participation de 21 artistes plasticiennes de huit wilayas du pays, à savoir Tlemcen, Alger, Sidi Bel Abbes, Aïn Temouchent, Mostaganem, Ain Defla, Tipaza et Djelfa.

La cérémonie d’ouverture de ce salon, qui s’étale jusqu’au 7 mars en cours, a été marquée par l’organisation d’une exposition comprenant 20 tableaux d’art sur différents thèmes réalisés par les participantes et une autre exposition de 80 toiles de plasticiennes ayant pris part aux trois dernières éditions.

La cérémonie d’ouverture a été marquée également par le lancement de deux ateliers pratiques en faveur des artistes plasticiennes, le premier sur les techniques des aquarelles encadré par l’artiste Belkherisset Abdelkader et le deuxième sur la photographe des quartiers archéologiques de Tlemcen (droub) encadrés par Haffaf Mohamed Amine.

Au programme de cette édition, une virée touristique est organisée vers des sites historiques et archéologiques de la wilaya de Tlemcen, a souligné le chargé d’information à la maison de la culture « Abdelkader Alloula » de Tlemcen Mohamed Toutay.

Cette manifestation vise à faire connaitre davantage cet art, en plus de l’échange d’idées et expériences entre artistes plasticiennes et autres artistes et encourager les créations de la femme dans ce domaine.