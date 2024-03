Un appel à la préservation des maisons traditionnelles et de la structure villageoise ancienne, a été lancé mardi par les participants au premier colloque national sur "Le patrimoine architectural de Kabylie: origines, mutations et devenir", abrité par l’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou.

Lors de la première journée du colloque organisé par la faculté de Génie de la construction au département d’architecture du pôle universitaire de Tamda, les spécialistes présents, notamment des architectes et des sociologues, ont débattu de la problématique des mutations que subi le patrimoine architectural traditionnel "qui se meurt sous le poids de la modernisation et de la recherche de commodités, du reste légitime, par les villageois".

Des spécialistes comme Ahmed Brara et Seddik Hemmache, ont préconisé des solutions conciliant entre la préservation des anciennes maisons traditionnelles et modernité.

Il s’agira, selon eux, de l’exploitation des habitations traditionnelles à des fins touristiques, par exemple, et de construire des nouvelles bâtisses répondant au besoin de confort des populations du monde rural.

Des initiatives de réhabilitation de ce patrimoine émergent toutefois ces dernières années, comme c’est le cas au village Sahel à Bouzguene où les anciennes maisons ont été réhabilitées pour servir de maison d’hôte, ou de l’ancien village Taksebt (Iflisssen) qui fait l’objet de réhabilitation par l’association culturelle "Amqias" consciente de la nécessité de préserver ce patrimoine, a constaté l’APS lors de ses déplacements dans ces deux localités.

Le doyen de la faculté de Génie de la construction, Salah Zouaoui, a souligné, pour sa part, que ce colloque ne se limite pas à une simple réflexion académique. Il constitue également an appel à l'action, un appel à la mobilisation de toutes les parties prenantes pour sauvegarder et promouvoir le patrimoine architectural pour les générations futures.

"Nous devons reconnaître l'importance de préserver notre héritage culturel non seulement pour son immense valeur historique et esthétique, mais aussi pour son rôle crucial dans le renforcement de l'identité, du lien social et du développement durable", a-t-il dit.

Selon ce responsable, chaque édifice de ce patrimoine, témoin de la créativité, de l'ingéniosité et de la résilience des populations locales à travers les âges, raconte une histoire, "celle d'une communauté façonnant son environnement en harmonie avec la nature et les traditions".