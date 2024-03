Plus de 50 éléments du groupe terroriste Al-Shabab ont été éliminés lors d'opérations militaires dans le gouvernorat du Bas-Juba, dans le sud de la Somalie, indiquent mardi les autorités.

Le vice-ministre de l'Information du gouvernement fédéral, Abd al-Rahman Yusuf al-Adala, a déclaré : "Les opérations militaires conjointes entre l'armée somalienne et les forces de sécurité de l'Etat du Jubaland sont entrées dans leur quatrième jour dans la région du Bas-Juba". "Au cours de cette opération, plus de 50 éléments d'Al-Shabab ont été neutralisés et environ 20 autres ont été arrêtés", a-t-il fait savoir. Selon lui, "l'armée somalienne traque les résidus du mouvement Al-Shabab au plus profond des forêts du sud et a pu libérer une vaste zone que le groupe terroriste contrôlait dans l'Etat local du Jubaland".

"Les opérations de l’armée ont infligé de lourdes pertes au mouvement, y compris à des chefs, après que l’armée ait pu démanteler leurs caches dans lesquelles ils s’abritaient", a-t-il conclu. Depuis 2022, l'armée somalienne mène une guerre contre Al-Shabab dans la plupart des gouvernorats du pays et a pu reprendre le contrôle de plusieurs villes, mais le groupe terroriste mène encore des attaques, ciblant des sites gouvernementaux, des hôtels, des restaurants et des lieux publics.