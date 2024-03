Les récentes attaques terroristes dans le nord du Mozambique ont provoqué le déplacement de déjà plus de 110.000 personnes, dont plus de 61.000 enfants, a souligné mardi l'ONG Save the Children. "Plus de 61.000 enfants ont fui une nouvelle vague de violences" dans la province de Cabo Delgado ces deux derniers mois, a déclaré l'organisation caritative dans un communiqué. De nouveaux troubles ont éclaté dans cette province et se poursuivent de manière sporadique mais soutenue, selon des sources locales et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

L'agence onusienne a précisé lundi que le nombre de personnes déplacées atteignait 112.894 pour la période allant du 22 décembre au 3 mars. Des milliers de familles ont fui en bus, en pirogue ou à pied.