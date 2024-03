De violents combats ont opposé lundi l’armée congolaise, appuyée par des milices locales, aux éléments du M23 (Mouvement du 23 mars), dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), où ces derniers contrôlent plusieurs localités et villes, ont rapporté mardi des médias locaux.

Des détonations d’armes lourdes ont été entendues toute la journée sur plusieurs fronts dans le territoire de Rutshuru frontalier avec l’Ouganda et dont la majeure partie est contrôlée par les rebelles, ont précisé les mêmes sources, citant une source administrative locale.

Le délégué des autorités provinciales dans la chefferie de Bwito dont relève la moitié du territoire de Rutshuru, a témoigné que "des bombes et des frappes d’artillerie ont eu lieu dans les villages Luve, Kiyeye et environs, dont certaines tombaient non loin de la base de paix des Nations-unies (MONUSCO) de Kihondo". "Des milliers d’habitants ont pris refuge en brousse et dans les hautes montagnes", a déclaré, de son côté, Muviriri Mbay, un des responsables de la société civile.

Pour rappel, des véhicules blindés appartenant aux troupes des pays membres de la Communauté des états d’Afrique australe (SADC) ont été touchés, jeudi dernier, lors d'une attaque du M23, blessant 4 personnes, dont un soldat tanzanien du contingent et des civils.