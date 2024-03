Le vice-présidente de la Commission de l'Union africaine (UA), Monique Nsanzabaganwa, a appelé à des efforts concertés pour accélérer la croissance économique de l'Afrique malgré les chocs mondiaux défavorables.

Mme Nsanzabaganwa a lancé cet appel lundi alors qu'elle s'adressait à la 56e session de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) à Victoria Falls, au Zimbabwe, a indiqué la CEA dans un communiqué de presse.

Dans la mise en œuvre de l'Agenda 2063, le plan de développement continental de l'UA sur 50 ans, le continent africain navigue "dans un environnement mondial turbulent, qui pose d'énormes défis aux économies africaines, avec également des répercussions sur les secteurs socio-politiques, a noté Mme Nsanzabaganwa.

Elle a aussi souligné que les impacts des chocs mondiaux induits par la pandémie de COVID-19, les tensions géopolitiques et les changements climatiques continuaient d'affecter la trajectoire de croissance de l'Afrique.

Alors que la croissance du produit intérieur brut (PIB) de l'Afrique devrait atteindre en moyenne 3,8 % et 4,2 % respectivement en 2024 et 2025, elle a affirmé que des actions concertées étaient nécessaires pour ramener le développement du continent aux niveaux pré-pandémie. "Malgré ce regain et cette tendance positive, cette croissance reste cependant inférieure à la moyenne d'avant la pandémie de 5 % et au niveau ciblé de 7 à 10 % requis pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2030 et de l'Agenda 2063", a-t-elle déclaré.

"Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons une meilleure chance de développer les capacités productives de l'Afrique grâce à l'industrialisation, d'exploiter le potentiel de notre jeunesse en tant que moteur d'une transformation économique plus verte et d'exploiter le potentiel vert de l'Afrique. Cependant, aucun pays africain ne peut le faire seul. L'Afrique est plus forte ensemble."