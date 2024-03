Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a eu, mardi à Djeddah, des entretiens bilatéraux avec le Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), M. Hussein Ibrahim Taha, et nombre de ses homologues, et ce dans le cadre de sa participation à la réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OCI, indique un communiqué du ministère.

La rencontre avec M. Hussein Ibrahim Taha a porté sur "les développements de la guerre génocidaire qui se poursuit dans la bande de Ghaza et l'examen des moyens d'intensifier les démarches et les pressions par les pays islamiques pour mettre un terme à l'agression israélienne".

A cette occasion, le ministre a passé en revue "les principales priorités sur lesquelles l'Algérie focalise en Conseil de sécurité de l'ONU, notamment l'instauration d'un cessez-le-feu immédiat et durable, la protection des civils palestiniens, et l'acheminement des secours humanitaire dans la bande de Ghaza, ainsi que la préservation de la solution à deux Etats en accélérant le dossier l'octroi à l'Etat de Palestine la qualité de membre à part entière à l'ONU", selon le communiqué.

M. Attaf a également eu des entretiens bilatéraux avec le ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie saoudite, Son Altesse le Prince Faisal bin Farhan Al Saoud. La rencontre a permis d''examiner les moyens de renforcer et de consolider les relations entre les deux pays à travers la préparation des prochaines échéances bilatérales et l'activation des mécanismes de coopération bilatérale, notamment le Haut Conseil de coordination".

Les deux parties ont discuté, en outre, "des développements de l'agression israélienne contre la bande de Ghaza", passant en revue "les efforts incessants consentis par l'Algérie au Conseil de sécurité pour soutenir le peuple palestinien frère". Dans le même cadre, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a tenu une rencontre bilatérale avec le ministre des Affaires étrangères et des Expatriés de l'Etat de Palestine frère, M. Riyad Al-Maliki.

La rencontre a été consacrée à "la concertation et à la coordination sur les prochaines étapes des efforts et initiatives diplomatiques menés par l'Algérie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU en vue de faire cesser l'agression sioniste contre le peuple palestinien frère, assurer la protection nécessaire aux civils palestiniens, de faciliter les efforts d'aide et de secours humanitaires dans la bande de Ghaza, tout en amenant la communauté internationale à préserver les éléments constitutifs d'un Etat palestinien indépendant et souverain", selon le communiqué. M. Attaf s'est, en outre, entretenu avec le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Nabil Ammar, avec lequel il a abordé "l'agression sioniste continue contre le peuple palestinien frère et les développements de la situation dans la région du Maghreb", précise la même source.

Le ministre a, également, rencontré le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Salem Ould Merzoug, qui assume la présidence de la session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI).

Les deux parties "ont mené des consultations sur les développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés face à la poursuite de la guerre d'extermination dans la bande de Ghaza", soulignant à ce titre la nécessité de hisser les conclusions de cette réunion extraordinaire à la hauteur des aspirations, des sacrifices énormes et de la résistance

légendaire du peuple palestinien frère".