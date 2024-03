Le taux d'inflation annuel en Belgique devrait s'élever à 3,0% en 2024 et à 1,8% en 2025, contre 4,06% en 2023 et 9,59% en 2022, selon les prévisions du Bureau fédéral du plan (BFP) publiées mardi.

L'augmentation de "l'indice santé", utilisé pour calculer l'indexation des salaires, des allocations sociales et des loyers, atteindrait 3,1% en 2024 et 1,9% en 2025, contre 4,33% en 2023 et 9,25% en 2022, relève le BFP dans un communiqué. L'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public devrait alors être dépassé en avril 2024 et en mars 2025.

Il a été atteint pour la dernière fois en octobre 2023. Lorsque l'indice pivot est dépassé, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique en Belgique sont adaptés au coût de la vie et augmentés de 2% les mois suivants, rappelle-t-on. Dans sa dernière estimation en février, le BFP prévoyait un taux d'inflation annuel de 2,8% pour cette année.