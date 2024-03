Des opérations neuro-chirurgicales seront gracieusement effectuées au profit de 27 patients dans le cadre des journées médico-chirurgicales qui se tiennent depuis début cette semaine au 10 mars à l’établissement public hospitalier (EPH) Bachir Benacer de Biskra, a indiqué lundi le directeur de wilaya de la santé.

Dans une déclaration à l’APS, Abdelkader Aouini, a précisé que ces interventions seront effectuées par un staff médical de haute compétence dans le cadre d’une initiative de solidarité de l’Association amitié populaire franco- algérienne (APFA) ciblant, notamment les enfants atteints de cancers du cerveau.

Ces interventions «délicates» seront réalisées par des médecins français et algériens résidant en Europe en coordination avec des staffs médicaux et paramédicaux de l’EPH Bachir Benacer, a souligné le même responsable ajoutant que des interventions de chirurgie plastique seront également effectuées à des patientes atteintes de cancer du sein à l’établissement hospitalier spécialisé en gynécologie et pédiatrie de la cité El-Allia.

Des sessions de formation seront parallèlement organisées par ces médecins spécialistes au profit des médecins et paramédicaux de l’unité de neuro-chirurgie pédiatrique du même établissement hospitalier et du CHU de Batna, a assuré le directeur de la santé.

Le Pr. Farid Farhi, spécialiste en chirurgie pulmonaire, représentant de l’APFA, a indiqué que la présence de cette mission médicale en Algérie et à Biskra précisément vise à soulager des malades et leur éviter le déplacement à l’étranger.

Les opérations qui seront effectuées, a-t-il ajouté, soulageront

certainement des malades et leurs proches surtout qu’elles sont effectuées dans des spécialités comme la neuro-chirurgie, la chirurgie plastique et la chirurgie réparatrice de brûlure qui exigent de hautes compétences et des coûts onéreux.

Ces journées médico-chirurgicales sont encadrées par cinq médecins spécialistes de l’APFA avec le concours de staffs locaux dans le cadre d’une initiative commune de la direction de wilaya de la santé et l’APFA.