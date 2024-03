Le service de chirurgie générale de l’Etablissement hospitalier «Dr Medjebeur Tami» d’Aïn El-Turck de la wilaya d’Oran a effectué des interventions chirurgicales pariétales par cœlioscopie en utilisant des plaques prothétiques pour cinq patients souffrant d’hernie inguinale, dans le cadre de l’amélioration des prestations, a-t-on appris, lundi, de cet établissement sanitaire.

Cette opération, première du genre effectuée par cet établissement hospitalier, a été réalisée en faveur de cinq malades (3 hommes et 2 femmes), sous la supervision du professeur Benhiziya et son staff médical et paramédical, a indiqué la cellule d’information et de communication de cet hôpital.

L’avantage de ce type de chirurgie est qu’il ne provoque pas de douleur significative après l’intervention, raccourcit le séjour à l’hôpital et assure une récupération plus rapide aux patients, qui peuvent reprendre leur alimentation normale et pratiquer leurs activités quotidiennes le plus rapidement possible, selon la même source. Les cinq patients opérés sont en bonne santé, selon la même source, qui a affirmé que cette première opération sera suivi par d’autres opérations du même type et dans de multiples spécialités chirurgicales.Ce processus s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des prestations de

santé et de la prise en charge optimale des patients, a-t-on indiqué.